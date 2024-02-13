Маркиньос направляется в аренду в "Флуминенсе"

Вингер "Арсенала" Маркиньос согласовал свой переход в "Флуминенсе" на правах аренды с последующим выкупом.

"Арсенал" приобрел Маркиньоса у "Сан-Паулу" за 3 миллиона фунтов летом 2022, однако проявить себя в первой команде "канониров" игрок не смог.



Ранее побывав в "Норвиче" и "Нанте" на правах аренды, сейчас 20-летний бразилец отправляется в свою очередную командировку.



Как сообщает Evening Standard, Маркиньос выбрал "Флуминенсе", несмотря на интерес другого бразильского гранда в лице "Коринтианса".



Сделка по Маркиньосу предусматривает арендную плату и рассчитана до лета, когда "Флуминенсе" будет обязан выкупить соотечественника при соблюдении определенных условий.



Добавим, за "Арсенал" Маркиньос сыграл всего шесть матчей, забив один гол.