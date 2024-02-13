Маркиньос направляется в аренду в "Флуминенсе"

Маркиньос Вингер "Арсенала" Маркиньос согласовал свой переход в "Флуминенсе" на правах аренды с последующим выкупом.

"Арсенал" приобрел Маркиньоса у "Сан-Паулу" за 3 миллиона фунтов летом 2022, однако проявить себя в первой команде "канониров" игрок не смог.

Ранее побывав в "Норвиче" и "Нанте" на правах аренды, сейчас 20-летний бразилец отправляется в свою очередную командировку.

Как сообщает Evening Standard, Маркиньос выбрал "Флуминенсе", несмотря на интерес другого бразильского гранда в лице "Коринтианса".

Сделка по Маркиньосу предусматривает арендную плату и рассчитана до лета, когда "Флуминенсе" будет обязан выкупить соотечественника при соблюдении определенных условий.

Добавим, за "Арсенал" Маркиньос сыграл всего шесть матчей, забив один гол.


Метки аренда, Арсенал, Маркиньос, трансферы, Флуминенсе

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2024 23:00

Количество просмотров Просмотров: 80



Поиск: