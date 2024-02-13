Брантуэйт — цель номер один "Юнайтед" на лето

Джаррад Брантуэйт Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг определил защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта в качестве своей трансферной цели номер один на грядущее лето.

"Юнайтед" собирается приобрести минимум одного центрального защитника в летнее окно, потому что Рафаэль Варан и Джонни Эванс, вероятно, покинут клуб по истечении своих контрактов в конце сезона.

С переходом в "Юнайтед" связывают многих игроков центра обороны, включая Эдмонда Тапсоба из "Байера", однако Daily Mail утверждает, что приоритетной целью Тен Хага на указаной позиции все же является Брантуэйт.

21-летний англичанин проводит великолепный сезон, своей игрой за "Эвертон" сумев привлечь интерес ряда больших клубов, включая "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Реал".


Метки Брантуэйт, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 309

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 13.02.2024 22:41 # hammersmith
    Норм этот лохозавр распиаренный от холанда отлетел в прошлом туре, топарь однозначно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: