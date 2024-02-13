Брантуэйт — цель номер один "Юнайтед" на лето

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг определил защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта в качестве своей трансферной цели номер один на грядущее лето.

"Юнайтед" собирается приобрести минимум одного центрального защитника в летнее окно, потому что Рафаэль Варан и Джонни Эванс, вероятно, покинут клуб по истечении своих контрактов в конце сезона.



С переходом в "Юнайтед" связывают многих игроков центра обороны, включая Эдмонда Тапсоба из "Байера", однако Daily Mail утверждает, что приоритетной целью Тен Хага на указаной позиции все же является Брантуэйт.



21-летний англичанин проводит великолепный сезон, своей игрой за "Эвертон" сумев привлечь интерес ряда больших клубов, включая "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Реал".