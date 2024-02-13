"Тоттенхэм" готов купить Галлахера летом

"Тоттенхэм" готов вернуться за Конором Галлахером в конце сезона, если к тому времени полузащитник не согласует новый контракт с "Челси".

"Челси" был готов отпустить Галлахера в каждое из трех последних трансферных окон, однако никто из заинтересованных клубов не согласился заплатить запрашиваемую "синими" цену.



Сейчас Галлахер приближается к заключительным 12 месяцам по действующему контракту, а значит летом "Челси" придется принять решение насчет долгосрочного будущего Конора — тем или иным образом.



Продажа Галлахера очень бы расстроила главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, который дорожит Конором, даже назвав того "бесценным" после победы 1:3 над "Кристал Пэлас" накануне.



The Telegraph ожидает, что "Челси" еще предпримет попытку продлить сотрудничество с 24-летним англичанином, однако стороны весьма далеки от компромисса.



Если Галлахер так и не заключит новый контракт, "Челси", вероятно, продаст Конора летом, и "Тоттенхэм" готов воспользоваться этой возможностью.



По информации источника, главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу является большим поклонником таланта Галлахера и верит, что Конор идеально бы вписался в его модель игры.



Учитывая остаточный срок по контракту Галлахера, "Челси" может рассчитывать на предложения в 30-35 миллионов фунтов по своему воспитаннику в конце сезона.