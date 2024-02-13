Киран Маккенна отверг "Кристал Пэлас"

Киран Маккенна "Кристал Пэлас" не удалось переманить главного тренера "Ипсвича" Кирана Маккенну.

Накануне "Пэлас" потерпел домашнее поражение 1:3 от "Челси" и теперь находится всего в пяти очках над зоной вылета Премьер-Лиги, что продолжает оказывать давление на главного тренера "орлов" Роя Ходжсона.

По информации The Guardian, президент "Пэлас" Стив Пэриш по-прежнему верит в 76-летнего Ходжсона и в идеале предпочел бы повременить со сменой главного тренера до лета, но результаты подталкивают его к немедленному реагированию.

Пэриш уже переговорил с представителями 37-летнего Маккенны, но тот оказался не готов оставить "Ипсвич" в разгар борьбы за повышение в классе в Чемпионшипе.

Пэриш сохраняет надежду, что Маккенна будет более открыт к работе в "Пэлас" по окончании сезона, однако конкуренцию "орлам" в борьбе за Кирана может составить "Вест Хэм", рассматривающий бывшего ассистента "Манчестер Юнайтед" в качестве замены для Дэвида Мойеса.

Добавим, в данный момент "Ипсвич" занимает четвертое место в Чемпионшие, уступая четыре очка второму "Саутгемптону".


Метки Ипсвич, Кристал Пэлас, Маккенна, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2024 20:00

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