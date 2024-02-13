Салах возобновил тренировки

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах возобновил тренировки в общей группе после травмы задней поверхности бедра.

Указанную травму Салах получил уже во втором матче сборной Египта на Кубке Африки — против Ганы 18 января.

Затем Мохамед со скандалом вернулся в расположение "Ливерпуля" на лечение, договорившись воссоединиться со своей сборной, если та достигнет финала Кубка Африки.

Однако эта дилемма решилась сама собой, потому что египтяне сошли с дистанции уже в 1/8 финала Кубка Африки. А сегодня, спустя два дня после финала, Салах смог приступить к полноценным тренировкам.

Как сообщает The Independent, участие в тренировке "Ливерпуля" во вторник также приняли Алиссон, Джо Гомес и Конор Брэдли, пропустившие победу 3:1 над "Бернли" в минувшую субботу.

Таким образом, команда Юргена Клоппа может получить мощное подкрепление к ближайшему матчу — в гостях у "Брентфорда" в субботу.


Метки Ливерпуль, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2024 19:00

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