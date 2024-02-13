Премьер-Лига разрешила Рэтклиффу купить акции "Юнайтед"

Премьер-Лига дала свое добро на приобретение сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций "Манчестер Юнайтед".

Напомним, еще накануне Рождества "Юнайтед" объявил, что 71-летний Рэтклифф, глава химической компании Ineos, согласовал покупку четверти акций "красных дьяволов" за 1.3 млрд. фунтов.



А сегодня стало известно, что британский бизнесмен с успехом прошел стандартную проверку Премьер-Лиги на чистоту и надежность капитала. Этой проверке подлежит каждый потенциальный владелец или совладелец клуба высшего английского дивизиона.



Рэтклиффу все еще требуется получить одобрение FA, чтобы вступить во владение акциями "Юнайтед", но теперь эта процедура выглядит формальностью.



Рэтклифф не просто покупает 25% акций "Юнайтед". Сэр Джим также возьмет под свой контроль футбольные операции "дьяволов" и вложит 300 млн. долларов (238 млн. фунтов) в инфраструктуру клуба.



Доля Рэтклиффа будет состоять как из акций класса A, торгуемых на фондовой бирже Нью-Йорка, так и акций класса B, которые удерживаются семейством Глэйзеров и имеют 10-кратное преимущество в плане права голоса.



Как сообщает The Telegraph, Глэйзеры получат от Рэтклиффа за свои акции класса B около 715 млн. фунтов. При этом американское семейство сохранит контроль над "Юнайтед".



Добавим, инвесторы позитивно отреагировали на эту новость — акции "Юнайтед" сегодня растут более чем на 6%.