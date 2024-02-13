"Юнайтед" следит за Тапсоба и Фримпонгом

"Манчестер Юнайтед" следит за защитниками "Байера" Эдмондом Тапсоба и Джереми Фримпонгом.



Несмотря на то, что "Юнайтед" не смог никого пригласить в январе, даже на правах аренды, грядущим летом у "красных дьяволов" будут деньги на укрепление состава. При этом размер трансферного бюджета будет зависеть от попадания клуба в Лигу Чемпионов.



По информации Manchester Evening News, Тапсоба и Фримпонг уже были включены в шорт-лист возможных целей "Юнайтед" по укреплению своей линии обороны.



25-летний буркиниец Тапсоба и 23-летний голландец Фримпонг являются ключевыми игроками "Байера", который не потерпел ни одного поражения в этом сезоне Бундеслиге, где сейчас лидирует с пятью очками от разгромленной в минувший уикенд "Баварии" (3:0).



На самом деле "Юнайтед" вел переговоры с представителями Фримпонга еще в прошлом году, планируя покупку Джереми на лето 2023, однако прогресс Аарона Ван-Биссаки и продление контракта с Диогу Далотом убедили "дьяволов" отложить приглашение правого защитника.



С тех пор Фримпонг заключил с "Байером" новый контракт до 2028 года. На такой же срок имеет трудовой договор и Тапсоба, выступающий на позиции центрального защитника.



Интерес "Юнайтед" к Тапсоба связан с вероятным уходом из клуба по окончании сезона Джонни Эванса и Рафаэля Варана. Кроме того, "дьяволы" держат в уме возраст Харри Магуайра и Виктора Линделефа.



Добавим, "Байер" может похвастать лучшей обороной в этом сезоне Бундеслиги, пропустив только 14 голов в 21 матче.