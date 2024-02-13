Родри не удивлен, что "Золотой мяч" достался Месси

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри не удивлен тем, что он и его партнер по команде Эрлинг Холанд остались без "Золотого мяча".

В конце октября 36-летний Лионель Месси, уехавший доигрывать карьеру в Америку, получил свой восьмой в карьере "Золотой мяч".



При этом Месси обошел Холанда, который провел выдающийся в индивидуальном и коллективном плане сезон, забив 52 гола и завоевав три трофея.



Еще одним сюрпризом стало то, что в итоговом голосовании Родри, автор единственного гола в финале Лиги Чемпионов против "Интера", занял только пятое место, но 27-летний испанец относится к этому с пониманием.



"Я не удивлен... Это нормально. Я очень хорошо понимаю, как оно работает в случае с этими индивидуальными наградами. Это зависит от маркетинга, денег и рекламы".



"Прежде уже были полузащитники, также из Испании, которые не получали того, что заслуживали. Понимаете, что я имею ввиду?"



"Для меня по-настоящему имеет значение в футболе то, чего я добился коллективно", — сообщил Родри Daily Mirror.