Эрикссон приглашен на матч легенд "Ливерпуля" и "Аякса"

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон исполнит свою мечту, приняв участие в матче легенд "Ливерпуля" и "Аякса" на "Энфилде" 23 марта.

Напомним, в прошлом месяце Эрикссон объявил, что смертельно болен раком и что ему остается жить менее года.



75-летний швед также признался, что является фанатом "Ливерпуля" и всегда мечтал возглавить мерсисайдский клуб.



И вот сегодня "Ливерпуль" объявил, что мечта Эрикссона будет исполнена. Свен-Йоран был приглашен на ежегодный благотворительный матч фонда LFC Foundation.



Эрикссон будет частью тренерского штаба, включающего в себя легенд "Ливерпуля" вроде Яна Раша, Джона Барнса и Джона Олдриджа, а в команду Свен-Йорана войдут Йежи Дудек, Мартин Шкртел, Фабио Аурелио, Джибриль Сиссе и другие. Райан Бабель сыграет за обе стороны.