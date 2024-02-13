Эрикссон приглашен на матч легенд "Ливерпуля" и "Аякса"
Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон исполнит свою мечту, приняв участие в матче легенд "Ливерпуля" и "Аякса" на "Энфилде" 23 марта.
Напомним, в прошлом месяце Эрикссон объявил, что смертельно болен раком и что ему остается жить менее года.
75-летний швед также признался, что является фанатом "Ливерпуля" и всегда мечтал возглавить мерсисайдский клуб.
И вот сегодня "Ливерпуль" объявил, что мечта Эрикссона будет исполнена. Свен-Йоран был приглашен на ежегодный благотворительный матч фонда LFC Foundation.
Эрикссон будет частью тренерского штаба, включающего в себя легенд "Ливерпуля" вроде Яна Раша, Джона Барнса и Джона Олдриджа, а в команду Свен-Йорана войдут Йежи Дудек, Мартин Шкртел, Фабио Аурелио, Джибриль Сиссе и другие. Райан Бабель сыграет за обе стороны.
13.02.2024 15:00
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