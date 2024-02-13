Энцо Фернандес: "Не хочу уходить из "Челси"

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес лично опроверг слухи о том, что он помышляет о смене клуба.

Ранее в феврале каталонское издание Sport выпустило материал о том, что Фернандес, год назад купленный "Челси" у "Бенфики", уже не чувствует себя счастливым на "Стэмфорд Бридж".



Утверждалось, что Энцо обратился к "Барселоне" и предложил своих услуги, однако после своего гола в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" накануне (1:3) 23-летний аргентинец рассказал, как все на самом деле.



"Я не хочу уходить из "Челси". С первого дня, как я пришел, мне очень хорошо здесь рядом с моими партнерами по команде и тренерским штабом. Люди в клубе очень хорошо со мной обращаются, и я благодарен за это. Я продолжу выступать здесь до тех пор, пока они хотят этого".



"Я не знаю, откуда эти слухи. Они распространяют их через социальные сети. Я вышел, чтобы полностью их опровергнуть", — сообщил Энцо ESPN Argentina.