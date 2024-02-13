"Бавария" может помешать "Ливерпулю" заполучить Алонсо

"Бавария" может стать главной угрозой для "Ливерпуля" к приглашению наставника "Байера" Хабио Алонсо.

Как известно, Алонсо считается фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа, который покидает тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона.



По информации журналиста Фабрицио Романо, Алонсо также находится на радаре у "Баварии", чей главный тренер Томас Тухель оказался под огромным давлением после поражения 3:0 от "Байера" в минувший уикенд.



Как утверждает Романо, боссы "Баварии" всегда были высокого мнения насчет Алонсо, своего бывшего игрока, но великолепный сезон "Байера" под руководством Хаби только подстегнул этот интерес.



Отстающая от "Байера" на пять очков в Бундеслиге "Бавария" всерьез задумывается о том, чтобы попрощаться с Тухелем в конце сезона, и если это случится, клуб из Мюнхена точно рассмотрит возможность приглашения Алонсо.



По словам Романо, Алонсо действительно является кандидатом номер один "Ливерпуля", но к конкретным шагам мерсисайдский клуб перейдет только после того, как определится с новым спортивным директором.