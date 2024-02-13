Невилл: "Райс — очень редкий игрок"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что в лице полузащитника Деклана Райса "Арсенал" обзавелся современной версией Патрика Виейра.

25-летний Райс великолепно вписался в игру "Арсенала" после своего перехода из "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов прошлым летом.



Райс не только помогает "Арсеналу" доминировать в центре поля, но и делает вклад в атакующую игру — против "Вест Хэма" в воскресенье Деклан отдал две результативные передачи и забил гол.



По мнению Невилла, Райс — очень редкий по своему типу игрок, которого у "Арсенала" не было со времен Виейра.



"Райс — очень редкий игрок. Когда я играл, у нас были Рой Кин, Стивен Джеррард и Патрик Виейра — игроки, которые обладали мощью и силой, чтобы вступить в борьбу и забрать мяч у соперника".



"Это есть и в Райсе. Он так быстро настигает игроков, покрывая расстояние этими длинными шагами. Он — настоящий зверь. Он является силой в центральной зоне, и это так редко встретишь".



"Присутствие Райса также позволяет "Арсеналу" использовать Жоржиньо, который может придать команде реальное хладнокровие в больших матчах. Райс обладает ногами, которые могут компенсировать недостаток ног у Жоржиньо. Потому что пару раз в прошлом сезоне Жоржиньо выглядел слишком медленно".



"Это слегка похоже на Каземиро в "Манчестер Юнайтед". Он лучше, когда рядом есть Кобби Майну. Ранее в этом сезоне он был сам по себе, играя вместе с Мейсоном Маунтом и Бруну Фернандешем, и казалось, что он не может пройти через центр поля".



"Когда у "Арсенала" там играет Райс, всегда есть ощущение, что он доберется туда, где ему нужно быть на поле".



"Виейра годами был таким игроком для "Арсенала". Они просто так хорошо покрывают расстояние, и он умел делать невероятные вещи", — сообщил Невилл в своем подкасте.