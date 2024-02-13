Почеттино объяснил преображение "Челси" во втором тайме
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино объяснил, как ему удалось преобразить свою команду на второй тайм матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".
"Челси" проиграл первый тайм матча на "Селхерст Парк" со счетом 1:0 накануне вечером, причем за 45 минут нанес лишь один удар, который оказался неточным.
Зато во втором тайме у "Челси" пошла игра. "Синие" преобразились и одержали победу 1:3, что Почеттино объясняет тактическими перестановками.
"Мы очень вяло провели первые 45 минут. Я был очень расстроен игрой. Мы не можем играть таким образом, и в этом наш вызов. Это было так вяло, так вяло. Мы не можем играть таким образом".
"Второй тайм мы начали очень хорошо. Мы забили. Да, это был тяжелый матч, но в конце концов я так доволен".
"Даже если бы мы не одержали победу в этом матче, 45 минут мы играли так, как хотели. Думаю, это будет полезно для нашей уверенности в себе и поможет нам осознать, что нужно лучше готовиться. Быть стабильными — это самая важная вещь в Премьер-Лиге".
"Мы перестроились тактически для использования нападающего. Мы пытались использовать Мало Гюсто и Бена Чилуэлла выше, в качестве вингбеков. Мы пытались использовать Энцо (Фернандеса) в пространстве между линий в качестве 10-го номера".
"Это помогло нам заиграть быстрее и быстро забить гол во втором тайме. Второй тайм получился очень хорошим", — цитирует Почеттино Evening Standard.
13.02.2024 11:00
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Мудрик параша
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проблем еще очень много, даже тот факт что Палмер вынужденно играет там где не должен, Мадуэке пока не может выйти на стабильный уровень игры, Джексону всё еще сложно показать все свои возможности, Гюсто после травмы пришлось 4 матча сыграть за 12 дней, Нкунку еще после травмы не набрал форму и не готов играть больше 45 минут, ну и список травмированных из 10 человек стабильно держится весь сезон, это тоже мешает сильно работать Поччетино, они все должны были в этом сезоне пройти обкатку и получить опыт совместной игры, а получилось так что, что даже Фофана и Лавия не сыграли и 90 минут. Хотя именно Фофана должен был еще в прошлом году заменить Сильву и к этому моменту быть основным выбором в центре.
Но есть и плюсы, например вынужденно выявили 4 игрока которые как ожидалось должны были быть игроками замены, а по факту получилось так что на них можно рассчитывать. Колвил, Гюсто, Петрович и Палмер. Лично для меня, это было не совсем ожидаемо на фоне Санчеза, Нкунку и Джеймса. Теперь у них есть серьёзная конкуренция как минимум, а Санчез уже не кажется таким уж неоспоримым первым выбором. А у Бадьяшиля теперь серьёзная головная боль с Колвилом.
Галлахер серьёзно прибавил, возмужал, повзрослел. Если получится немного добавить стабильности в выступления, то уже у многих в средней линии будет болеть голова.
Поччетино судить не возмусь по 2 причинам. Первая, достаточно простая: ему купили очень много сырого материала. Эти ребята талантливы, но им надо еще многому учиться, набираться опыта, взрослеть, а это всё чревато результатами. Но это врядли был выбор Маурисио, я не верю что он предложил купить ему Джексона в нападение.
Вторая причина, это колоссальное количество травм по ходу сезона. Он даже не может использовать 40% состава, вынужденно вернул молодого Казадеи из аренды, Коллвила внедрил в основу, Гилкриста выпускает постоянно потому что нет месяцами Джеймса, Петровича ставить на ворота. Ему сложно подобрать оптимальные 11 игроков. Он еще ни разу не смог выпустить самый боевой состав вместе с Фофана, Нкунку и Джеймсом.
Кстати, Чиллуэл после травмы пока худший на поле. Очень много привозит, его легко обыгрывают, с его зоны постоянно что то прилетает, много ошибок, много суеты и брака. Пока он не в форме, выглядит слабо.
Чуллуэл
Нкунку
Стерлинг
Сильва
Все они не в форме по разным причинам, кандиции не оптимальные, схема не подходит, партнёры на поле не те, разницы нет, факт остаётся фактом, они играют в последнее время слабо.
Про Мудрика и писать нечего, всё и так понятно. Продать пока вообще можно его продать, кто там его хотела Бавария? Продать и забыть, у него нет будущего в Челси.
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