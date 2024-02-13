Почеттино объяснил преображение "Челси" во втором тайме

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино объяснил, как ему удалось преобразить свою команду на второй тайм матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

"Челси" проиграл первый тайм матча на "Селхерст Парк" со счетом 1:0 накануне вечером, причем за 45 минут нанес лишь один удар, который оказался неточным.



Зато во втором тайме у "Челси" пошла игра. "Синие" преобразились и одержали победу 1:3, что Почеттино объясняет тактическими перестановками.



"Мы очень вяло провели первые 45 минут. Я был очень расстроен игрой. Мы не можем играть таким образом, и в этом наш вызов. Это было так вяло, так вяло. Мы не можем играть таким образом".



"Второй тайм мы начали очень хорошо. Мы забили. Да, это был тяжелый матч, но в конце концов я так доволен".



"Даже если бы мы не одержали победу в этом матче, 45 минут мы играли так, как хотели. Думаю, это будет полезно для нашей уверенности в себе и поможет нам осознать, что нужно лучше готовиться. Быть стабильными — это самая важная вещь в Премьер-Лиге".



"Мы перестроились тактически для использования нападающего. Мы пытались использовать Мало Гюсто и Бена Чилуэлла выше, в качестве вингбеков. Мы пытались использовать Энцо (Фернандеса) в пространстве между линий в качестве 10-го номера".



"Это помогло нам заиграть быстрее и быстро забить гол во втором тайме. Второй тайм получился очень хорошим", — цитирует Почеттино Evening Standard.