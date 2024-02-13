Анонс матча "Копенгаген" — "Манчестер Сити"

Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов с выездного матча против "Копенгагена".

Будучи действующим победителем Лиги Чемпионов, "Сити" на одном дыхании прошел групповой этап. "Горожане" выиграли все шесть своих матчей и уверенно заняли первое место в квартете.

"Копенгаген" же попал в 1/8 финала со второго места Группы A. Датчане остались позади "Баварии", но опередили "Галатасарай" и занявший только четвертое место "Манчестер Юнайтед".

К этому матчу "Сити" подходит на фоне серии из шести побед кряду в Премьер-Лиге, тогда как "Копенгаген" не играл последние два месяца из-за зимнего перерыва в своем первенстве.

"Я бы сказал, что они жаждут сражаться, полны энергии, свежи в ногах и разумом. Не знаю, каков их ритм, но у них было много времени на подготовку к матчу. Надеюсь, мы сможем показать хороший уровень, чтобы дать бой".

"Мы возвращаемся к выступлению в этом соревновании, но имеем огромное уважение к сопернику. У них была непростая группа, но они сыграли по-настоящему хорошо во всех матчах", — сообщил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

- "Копенгаген" ни разу не одолел "Сити" в четырех предыдущих встречах во всех соревнованиях (2 ничьи, 2 поражения).

- "Сити" еще никогда не побеждал в гостях у какой-либо датской команды в еврокубках.

- Датские команды проиграли все три домашних матча против действующих победителей Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов с общим счетом 0:12.

- "Копенгаген" лишь во второй раз в своей истории участвует в плей-офф Лиги Чемпионов. Первый был в сезоне 2010/11, когда датчан со стадии 1/8 финала выбил "Челси".

- "Сити" выиграл все восемь последних матчей в Лиге Чемпионов, и это рекордная серия в соревновании для какой-либо английской команды.

Лазарет "Сити" пуст. Но если защитник Рубен Диаш получит желтую карточку, то пропустит ответную встречу.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити" (Англия)
Копегаген. Стадион "Паркен". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Копенгаген, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2024 10:00

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