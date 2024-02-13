Анонс матча "Копенгаген" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов с выездного матча против "Копенгагена".

Будучи действующим победителем Лиги Чемпионов, "Сити" на одном дыхании прошел групповой этап. "Горожане" выиграли все шесть своих матчей и уверенно заняли первое место в квартете.



"Копенгаген" же попал в 1/8 финала со второго места Группы A. Датчане остались позади "Баварии", но опередили "Галатасарай" и занявший только четвертое место "Манчестер Юнайтед".



К этому матчу "Сити" подходит на фоне серии из шести побед кряду в Премьер-Лиге, тогда как "Копенгаген" не играл последние два месяца из-за зимнего перерыва в своем первенстве.



"Я бы сказал, что они жаждут сражаться, полны энергии, свежи в ногах и разумом. Не знаю, каков их ритм, но у них было много времени на подготовку к матчу. Надеюсь, мы сможем показать хороший уровень, чтобы дать бой".



"Мы возвращаемся к выступлению в этом соревновании, но имеем огромное уважение к сопернику. У них была непростая группа, но они сыграли по-настоящему хорошо во всех матчах", — сообщил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.



- "Копенгаген" ни разу не одолел "Сити" в четырех предыдущих встречах во всех соревнованиях (2 ничьи, 2 поражения).



- "Сити" еще никогда не побеждал в гостях у какой-либо датской команды в еврокубках.



- Датские команды проиграли все три домашних матча против действующих победителей Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов с общим счетом 0:12.



- "Копенгаген" лишь во второй раз в своей истории участвует в плей-офф Лиги Чемпионов. Первый был в сезоне 2010/11, когда датчан со стадии 1/8 финала выбил "Челси".



- "Сити" выиграл все восемь последних матчей в Лиге Чемпионов, и это рекордная серия в соревновании для какой-либо английской команды.



Лазарет "Сити" пуст. Но если защитник Рубен Диаш получит желтую карточку, то пропустит ответную встречу.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити" (Англия)

Копегаген. Стадион "Паркен". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз