Тиаго Силва получил травму паха

Защитник "Челси" Тиаго Силва получил травму паховой области в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Переместившись на скамейку запасных на матч Кубка Англии против "Астон Виллы" на прошлой неделе, Силва вернулся в стартовый состав "Челси" на дерби против "Пэлас" накануне благодаря травме Бенуа Бадиашиле.



Однако около часовой отметки 39-летний бразилец, пытаясь заблокировать удар Жан-Филиппа Матета, получил травму и был заменен на Леви Колуилла.



После победы со счетом 1:3 главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил потерю Силвы, а вот крайний защитник Мало Гюсто, также вынужденно замененный, должен быть в порядке.



"Нам нужно будет обследовать Тиаго Силву завтра, потому что он почувствовал что-то в своему паху".



"Мало, как я думаю, просто устал, и это не будет большой проблемой для его готовности к уикенду", — цитирует Почеттино Evening Standard.