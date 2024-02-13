Гвардиола советует Холанду "расслабиться"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посоветовал своему нападающему Эрлингу Холанду "расслабиться" и не зацикливаться на забитых голах.

Холанд недавно вернулся в строй после двух месяцев отсутствия с травмой стопы, и Гвардиола чувствует, что Эрлинг одержим идеей вернуться на свой прежний уровень результативности.



В минувшую субботу Холанд своим дублем помог "Сити" одержать победу 2:0 над "Эвертоном" в Премьер-Лиге, дважды отличившись в концовке матча после невыразительного первого тайма, и Гвардиола видит в этом хороший пример того, что Эрлингу нужно сохранить душевное спокойствие при отсутствии голов.



"Эрлинг молод, он играет на самой сложной позиции на поле, и он находится в окружении четырех-пяти игроков на небольшом пространстве".



"Возможно, в первом тайме у нас не было игроков, которые могут доставить до него мяч особенным образом, как это, например, умеет Кевин (Де Брюйне)".



"В такие моменты он должен сохранять позитивный настрой. Когда ему предоставилась возможность забить, он забил, но это не было обязательно, потому что он помогает нам в столь многих вещах".



"Его определяют голы, но дело не только в голах. Посмотрите, как он хлопает и подбадривает своих партнеров по команде. Он первым бросается в прессинг. Это то, что нам нужно от Эрлинга".



"Мы не можем забывать, что он пропустил два месяца, а это большой срок для такого высокого парня. Непросто вернуться в ритм. Он настоящий боец, который хочет забивать. Окей, мы знаем это, поэтому расслабься".



"Если мы не забьем сегодня, если он не забьет в первые 10 минут, это нормально. Он просто должен стараться, потому что команда всегда побеждает, когда ей удается преодолеть неудачные моменты", — цитирует Гвардиолу The Independent.