Невилл: "Будет монументально, если Артета прервет гегемонию Клоппа и Гвардиолы"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл, заявил, что это будет "монументально, если главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете удастся выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Благодаря победе 0:6 над "Вест Хэмом" в минувшее воскресенье "Арсенал" сравнялся с "Манчестер Сити" и сохранил двухочковое отставание от вершины Премьер-Лиги, где по-прежнему находится "Ливерпуль".



Невилл считает, что для "Арсенала" же лучше не находиться на вершине прямо сейчас. Гари считает, что "канонирам" нужно будет совершить рывок в правильный момент времени.



"Это будет огромное событие, если Артете удастся прервать гегемонию Клоппа и Гвардиолы. Мы хотим, разрушить эту гегемонию".



"Манчестер Сити" был невероятен, Гвардиола — гений, а Клопп — лучший за последние шесть лет тренер, противостоявший Гвардиоле с его ресурсами. Это было бы монументально, если Артете удастся просочиться между них".



"Я хочу, чтобы они ("Арсенал") контролировали себя. Были целеустремленными. И помнили, что впереди еще длинный путь".



У "Арсенала" отличные шансы — у них отличная команда, отличный тренер, надежная оборона, сильная полузащита, а атакующие игроки так опасны".



"Когда забиваешь гол, празднуй так, словно это лучший момент в твоей жизни, но в конце матча относись к этому так, словно просто стало на один матч меньше. Сохраняй этот контроль, пока дело не сделано. Им нужно держать себя в руках в эти заключительные месяцы сезона и быть сосредоточенными на своей работе".



"Их команда — ближайшая к "Манчестер Сити". У "Ливерпуля" отличный тренер, но я чувствую, что "Арсенал" лучше как команда. У "Арсенала" так много энергии и страсти, и это замечательно, но мы выходим на финишную прямую. Вспоминаются Флойд Мейвезер и Мухаммед Али — боксеры, которые заражали своим энтузиазмом".



"Для "Арсенала" же лучше, что они не на вершине. Они избавлены от давления и ожиданий. Им нужно выждать момент и в концовке нанести удар. Именно так им нужно выиграть лигу. В прошлом сезоне я никогда не думал, что они выиграют лигу, в этом году они могут. Они лучше контролируют себя. Я чувствую это", — сообщил Невилл в своем подкасте.