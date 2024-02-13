Почеттино считает Галлахера "бесценным"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино назвал "бесценным" своего полузащитника Конора Галлахера после победы 1:3 над "Кристал Пэлас".

Дубль Галлахера позволил "Челси" одержать волевую победу на "Селхерст Парк" в понедельник вечером и подняться на 10-е место в Премьер-Лиге.



Несмотря на то, что и прошлым летом, и в январе боссы "Челси" были готовы продать Галлахера, но просто не получили устраивающую их цену, Почеттино очень дорожит 24-летним англичанином.



"Думаю, это игрок с огромной мотивацией приносить пользу команде. Он всегда старается добавить недостающее в каждой ситуации, атакующей и оборонительной. Обладать игроком вроде него — это бесценно".



"Он всегда говорил мне, что хочет остаться в "Челси". У него есть еще один год по контракту. Это вопрос, который должен решиться между ним и клубом", — цитирует Почеттино BBC.