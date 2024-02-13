"Челси" победил "Пэлас" благодаря дублю Галлахера

Конор Галлахер Дубль Конора Галлахера обеспечил "Челси" волевую победу 1:3 на поле "Кристал Пэлас".

Впервые в стартовом составе "орлов" на матч Премьер-Лиги вышли Адам Уортон и Матеус Франка. Йоаким Андерсен получил капитанскую повязку в отсутствие Марка Гехи и Джоэла Уорда.

Относительно выезда к "Астон Вилле" в Кубке Англии "синие" недосчитались травмированного Бенуа Бадиашиле, чье место в центре обороны занял Тиаго Силва.

В первые полчаса "Челси" четырехкратно превосходил своего соперника по владению мячом, но не наиграл хотя бы на один удар, даже неточный.

"Пэлас" стремился действовать быстро, и это сработало. На 30-й минуте хозяева перехватили мяч на чужой половине поля, и Джефферсону Лерма удался роскошный удар с дистанции в дальний верхний угол ворот — 1:0.

Свой первый и единственный момент в первом тайме "синие" создали уже в добавленное время, когда Конор Галлахер пробил с правого края штрафной, но не попал в дальний угол ворот.

Зато в начале второго тайма Галлахер получил второй шанс, которым воспользовался. Конор пробил с лету из центра штрафной после прострела Мало Гюсто с правого фланга — 1:1.

"Челси" и дальше владел инициативой, но "Пэлас" не прижимался к своим воротам и оборонялся вполне дисциплинированно.

На 76-й минуте голкипер "синих" Джордже Петрович отразил дальний удар Матеуса Франки, но в целом игре отчаянно не хватало опасных моментов.

Казалось, все идет к ничейному результату, но с наступлением компенсированного времени Галлахер неотразимо пробил низом с границы штрафной после передачи Коула Палмера — 1:2.

А уже на четвертой добавленной минуте Энцо Фернандес упрочил победу гостей, завершив быструю контратаку своей команды — 1:3.

"Челси" необъяснимым образом провалил первый тайм, но после перерыва проявил характер и вырвав три очка, приблизив главного тренера "Пэлас" Роя Ходжсона к увольнению.

"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2024 01:05

Количество просмотров Просмотров: 477

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 13.02.2024 01:20 # chelsea-69
    Были бы живы Эзе с Олисе, напихали б с фланга Чилливили трешечку минимум. Чет он ваще никакой

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  2. brown-ale 13.02.2024 01:18 # brown-ale
    Челсидорский Мактомини. Игрок, которому тренер плюнул в лицо, тащит мертвую команду.

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  3. the-kyva 13.02.2024 01:15 # the-kyva
    12.02.2024 22:15 #
    the-kyva

    Сегодня короли возвратяться в десятку. Скриньте!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/105782/?c=1#c7892713

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  4. bembo 13.02.2024 01:14 # bembo
    &#8203;ты вообще матч смотрел? то что Мактоминей наш забил победный это конечно хорошо, но конец первого и начало второго тайма нас просто возили, если бы не Онана, мы бы всрали с разницей в мяча 4, очнись



    это правда? получается фатимуле в рот дали)

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  5. gosling 13.02.2024 01:14 # gosling
    Братьев с победой!

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  6. kukuruzko 13.02.2024 01:11 # kukuruzko
    С победой, осетрины

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  7. girasimus 13.02.2024 01:10 # girasimus
    Чего не заделаешь, чтоб вернуться на своё 10 место)

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  8. bembo 13.02.2024 01:09 # bembo
    надо забирать Галлахера в Ливерпуль.
    Толковый нап, думаю больше Нуньеса положит
    на лямов 80 сойдемся с Челси

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  9. leysan 13.02.2024 01:09 # leysan
    Второй тайм not bad, настораживает только, что с травмами минус Силва, минус Гюсто и, возможно, минус Колвилл

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  10. hachidlo 13.02.2024 01:07 # hachidlo
    Луччие. Всех фанатов Щолсей и портовых с победой.

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  11. skydreams 13.02.2024 01:07 # skydreams
    молодцы! с победой братья-пенсики

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  12. electric 13.02.2024 01:07 # electric
    Изи катка!

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  13. narcot 13.02.2024 01:06 # narcot
    всем хейтерам на бестолковки льётся без остановки

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  14. superglor 13.02.2024 01:06 # superglor
    Аналитика от фонадов Чолси

    12.02.2024 23:45 #
    bembo
    поч глупый походу
    выпускает против автобус галлахера, а тот как говно в проруби болтыхается и не знает че с мячем сделать

    12.02.2024 23:49 #
    skydreams
    хомяку надо сразу минимум 2 замены делать, убрать Галлахера

    12.02.2024 23:55 #
    bembo
    у чела ни паса ни удара

    13.02.2024 00:04 #
    bembo
    его лучше перемесить на банку и продать за 50 лимонов

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