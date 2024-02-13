"Челси" победил "Пэлас" благодаря дублю Галлахера

Дубль Конора Галлахера обеспечил "Челси" волевую победу 1:3 на поле "Кристал Пэлас".

Впервые в стартовом составе "орлов" на матч Премьер-Лиги вышли Адам Уортон и Матеус Франка. Йоаким Андерсен получил капитанскую повязку в отсутствие Марка Гехи и Джоэла Уорда.



Относительно выезда к "Астон Вилле" в Кубке Англии "синие" недосчитались травмированного Бенуа Бадиашиле, чье место в центре обороны занял Тиаго Силва.



В первые полчаса "Челси" четырехкратно превосходил своего соперника по владению мячом, но не наиграл хотя бы на один удар, даже неточный.



"Пэлас" стремился действовать быстро, и это сработало. На 30-й минуте хозяева перехватили мяч на чужой половине поля, и Джефферсону Лерма удался роскошный удар с дистанции в дальний верхний угол ворот — 1:0.



Свой первый и единственный момент в первом тайме "синие" создали уже в добавленное время, когда Конор Галлахер пробил с правого края штрафной, но не попал в дальний угол ворот.



Зато в начале второго тайма Галлахер получил второй шанс, которым воспользовался. Конор пробил с лету из центра штрафной после прострела Мало Гюсто с правого фланга — 1:1.



"Челси" и дальше владел инициативой, но "Пэлас" не прижимался к своим воротам и оборонялся вполне дисциплинированно.



На 76-й минуте голкипер "синих" Джордже Петрович отразил дальний удар Матеуса Франки, но в целом игре отчаянно не хватало опасных моментов.



Казалось, все идет к ничейному результату, но с наступлением компенсированного времени Галлахер неотразимо пробил низом с границы штрафной после передачи Коула Палмера — 1:2.



А уже на четвертой добавленной минуте Энцо Фернандес упрочил победу гостей, завершив быструю контратаку своей команды — 1:3.



"Челси" необъяснимым образом провалил первый тайм, но после перерыва проявил характер и вырвав три очка, приблизив главного тренера "Пэлас" Роя Ходжсона к увольнению.



"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче