"Челси" победил "Пэлас" благодаря дублю Галлахера
Дубль Конора Галлахера обеспечил "Челси" волевую победу 1:3 на поле "Кристал Пэлас".
Впервые в стартовом составе "орлов" на матч Премьер-Лиги вышли Адам Уортон и Матеус Франка. Йоаким Андерсен получил капитанскую повязку в отсутствие Марка Гехи и Джоэла Уорда.
Относительно выезда к "Астон Вилле" в Кубке Англии "синие" недосчитались травмированного Бенуа Бадиашиле, чье место в центре обороны занял Тиаго Силва.
В первые полчаса "Челси" четырехкратно превосходил своего соперника по владению мячом, но не наиграл хотя бы на один удар, даже неточный.
"Пэлас" стремился действовать быстро, и это сработало. На 30-й минуте хозяева перехватили мяч на чужой половине поля, и Джефферсону Лерма удался роскошный удар с дистанции в дальний верхний угол ворот — 1:0.
Свой первый и единственный момент в первом тайме "синие" создали уже в добавленное время, когда Конор Галлахер пробил с правого края штрафной, но не попал в дальний угол ворот.
Зато в начале второго тайма Галлахер получил второй шанс, которым воспользовался. Конор пробил с лету из центра штрафной после прострела Мало Гюсто с правого фланга — 1:1.
"Челси" и дальше владел инициативой, но "Пэлас" не прижимался к своим воротам и оборонялся вполне дисциплинированно.
На 76-й минуте голкипер "синих" Джордже Петрович отразил дальний удар Матеуса Франки, но в целом игре отчаянно не хватало опасных моментов.
Казалось, все идет к ничейному результату, но с наступлением компенсированного времени Галлахер неотразимо пробил низом с границы штрафной после передачи Коула Палмера — 1:2.
А уже на четвертой добавленной минуте Энцо Фернандес упрочил победу гостей, завершив быструю контратаку своей команды — 1:3.
"Челси" необъяснимым образом провалил первый тайм, но после перерыва проявил характер и вырвав три очка, приблизив главного тренера "Пэлас" Роя Ходжсона к увольнению.
"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче
13.02.2024 01:05
Просмотров: 477
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Были бы живы Эзе с Олисе, напихали б с фланга Чилливили трешечку минимум. Чет он ваще никакой
(ответить)
Челсидорский Мактомини. Игрок, которому тренер плюнул в лицо, тащит мертвую команду.
(ответить)
12.02.2024 22:15 #
the-kyva
Сегодня короли возвратяться в десятку. Скриньте!
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/105782/?c=1#c7892713
(ответить)
​ты вообще матч смотрел? то что Мактоминей наш забил победный это конечно хорошо, но конец первого и начало второго тайма нас просто возили, если бы не Онана, мы бы всрали с разницей в мяча 4, очнись
это правда? получается фатимуле в рот дали)
(ответить)
Братьев с победой!
(ответить)
С победой, осетрины
(ответить)
Чего не заделаешь, чтоб вернуться на своё 10 место)
(ответить)
надо забирать Галлахера в Ливерпуль.
Толковый нап, думаю больше Нуньеса положит
на лямов 80 сойдемся с Челси
(ответить)
Второй тайм not bad, настораживает только, что с травмами минус Силва, минус Гюсто и, возможно, минус Колвилл
(ответить)
Луччие. Всех фанатов Щолсей и портовых с победой.
(ответить)
молодцы! с победой братья-пенсики
(ответить)
Изи катка!
(ответить)
всем хейтерам на бестолковки льётся без остановки
(ответить)
Аналитика от фонадов Чолси
12.02.2024 23:45 #
bembo
поч глупый походу
выпускает против автобус галлахера, а тот как говно в проруби болтыхается и не знает че с мячем сделать
12.02.2024 23:49 #
skydreams
хомяку надо сразу минимум 2 замены делать, убрать Галлахера
12.02.2024 23:55 #
bembo
у чела ни паса ни удара
13.02.2024 00:04 #
bembo
его лучше перемесить на банку и продать за 50 лимонов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий