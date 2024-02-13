Майну получит повышение благодаря Саутгейту

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт порекомендует своему коллеге Ли Карсли из молодежной сборной U-21 вызвать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну на предстоящие матчи.

Как сообщает Daily Star, Саутгейт лично присутствовал на "Вилла Парк" в воскресенье, когда Майну помог "Юнайтед" одержать победу 1:2 над "Астон Виллой" в рамках Премьер-Лиги.



18-летнему Майну удалось произвести впечатление на Саутгейта, и тот решил, что Кобби заслуживает выступать на более высоком уровне, если говорить о международном футболе.



К своим 18 годам Майну сыграл шесть матчей за юношескую сборную Англии U-19. Но благодаря Саутгейту восходящая звезда "Юнайтед" сможет перескочить уровень U-20 и попасть сразу в команду U-21.



В следующем месяце английская молодежь под руководством Карсли проведет матчи против сверстников из Азербайджана и Люксембурга в рамках отбора к Евро-2025. Это может стать шансом для Майну постучаться в двери первой сборной Англии.



Добавим, если говорить о взрослом уровне, то Майну все еще сохраняет возможность перейти под знамена сборной Ганы.