Сезон завершен для Бубакара Камара

Полузащитник "Астон Виллы" Бубакар Камара порвал крестообразные связки колена и в этом сезоне уже не сыграет.

Эта беда приключилась с Камара во втором тайме проигранного "Виллой" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье (1:2).



Как сообщает The Athletic, углубленное обследование подтвердило худшие опасения, и теперь 24-летнему игроку сборной Франции предстоит операция по реконструкции порванных связок правого колена.



На "Вилла Парк" ожидают, что реабилитация Камара займет пять-шесть месяцев, а значит Бубакар пропустит не только остаток сезона 2023/24, но и, вероятно, Евро-2024.



Стоит отметить, что это уже третья аналогичная травма в команде Унаи Эмери за последние месяцы. Ранее в этом сезоне крестообразные связки колена также порвали Тайрон Мингс и Эмилиано Буэндиа.



Добавим, в этом сезоне Камара сыграл 20 матчей в рамках Премьер-Лиги, на каждый из них выходя в стартовом составе.