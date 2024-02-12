Леон Бэйли заключил новый контракт с "Виллой"

Вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Бэйли представляет "Виллу" после своего перехода из "Байера" летом 2021, к настоящему моменту сыграв 87 матчей за бирмингемский клуб.



Бэйли далеко не сразу заиграл на "Вилла Парк", но с приходом Унаи Эмери на должность главного тренера утвердился ключевым игроком команды.



Особенно хорош 26-летний ямаец в этом сезоне, забив 10 голов и отдав девять результативных передач за "Виллу" во всех соревнованиях.