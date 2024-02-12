Леон Бэйли заключил новый контракт с "Виллой"

Унаи Эмери Вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Бэйли представляет "Виллу" после своего перехода из "Байера" летом 2021, к настоящему моменту сыграв 87 матчей за бирмингемский клуб.

Бэйли далеко не сразу заиграл на "Вилла Парк", но с приходом Унаи Эмери на должность главного тренера утвердился ключевым игроком команды.

Особенно хорош 26-летний ямаец в этом сезоне, забив 10 голов и отдав девять результативных передач за "Виллу" во всех соревнованиях.


Метки Астон Вилла, Бэйли, контракты

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2024 22:00

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  1. chelsia-hueta 12.02.2024 22:03 # chelsia-hueta
    Повезло что не перешел в щельси, там сразу конец карьеры

    (ответить)

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