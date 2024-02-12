"Тоттенхэм" не боится, что Постекоглу уйдет в "Ливерпуль"

"Тоттенхэм" не боится ухода своего главного тренера Анге Постекоглу в "Ливерпуль".

Постекоглу только прошлым летом прибыл в Премьер-Лигу, но за столь короткое время работы заслужил огромное количество поклонников благодаря своей философии атакующего футбола.



Постекоглу считается одним из кандидатов на замену Юргену Клоппу, который в январе объявил, что оставит тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона.



Однако боссы "Тоттенхэма" "крайне уверены", что Постекоглу не уйдет в "Ливерпуль" или какой-либо другой большой клуб, включая "Барселону", утверждает The Telegraph.



После окончания этого сезона у Постекоглу останется еще три года по контракту, который предусматривает значительные бонусы и повышение зарплаты при достижении определенных целей.



Поэтому 58-летний австралиец и так получит свое вознаграждение, если по итогам этого сезона сможет вывести "Тоттенхэм" в Лигу Чемпионов.