"Тоттенхэм" не боится, что Постекоглу уйдет в "Ливерпуль"

Анге Постекоглу и Юрген Клопп "Тоттенхэм" не боится ухода своего главного тренера Анге Постекоглу в "Ливерпуль".

Постекоглу только прошлым летом прибыл в Премьер-Лигу, но за столь короткое время работы заслужил огромное количество поклонников благодаря своей философии атакующего футбола.

Постекоглу считается одним из кандидатов на замену Юргену Клоппу, который в январе объявил, что оставит тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона.

Однако боссы "Тоттенхэма" "крайне уверены", что Постекоглу не уйдет в "Ливерпуль" или какой-либо другой большой клуб, включая "Барселону", утверждает The Telegraph.

После окончания этого сезона у Постекоглу останется еще три года по контракту, который предусматривает значительные бонусы и повышение зарплаты при достижении определенных целей.

Поэтому 58-летний австралиец и так получит свое вознаграждение, если по итогам этого сезона сможет вывести "Тоттенхэм" в Лигу Чемпионов.


Метки Ливерпуль, Постекоглу, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. xxa 12.02.2024 22:00 # xxa
    Петухи в ЛЧ это голубая мечта петухов

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  2. kos9k 12.02.2024 21:51 # kos9k
    Ливерпуль боится прихода Постекоглу

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