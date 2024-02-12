Сака: "Арсеналу" важно было сделать заявление против "Вест Хэма"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака признался, что его команда хотела "сделать заявление" с помощью победы над "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге.

Накануне "Арсенал" камня на камне не оставил от "Вест Хэма", одержав победу 0:6 на Лондонском стадионе, а оформивший дубль Сака преодолел отметку в 50 голов за "канониров".



По словам 22-летнего Сака, его команда не просто хотела победить, а этим результатом заявить о своих чемпионских амбициях. Однако у Букайо все еще остаются цели, которых он хочет достичь в этом сезоне.



"Мы знали, что это большой матчи, и нам по-настоящему важно выиграть его и сделать заявление".



"Мы действительно хорошо потрудились, забив шесть голов и сохранив свои ворота на замке. Конечно, у меня есть свои цели (в плане голов). Я знаю, что в эти дни медиа нравится сравнивать игроков".



"Я просто остаюсь на своей волне и сохраняю концентрацию на том, чего я хочу достичь и чего я хотел достичь на старте сезона. У меня все еще есть несколько целей, к которым я продолжаю стремиться", — цитирует Сака Evening Standard.