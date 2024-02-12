Мерсон: "Хейлунд станет суперзвездой"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон уверен, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд "станет суперзвездой".
Купленный у "Аталанты" за 71 миллион фунтов прошлым летом Хейлунд не мог отличиться в Премьер-Лиге до Рождества, однако затем у Расмуса внезапно пошла игра.
Хейлунд забивал в каждом из пяти последних матчей в Премьер-Лиге, и у Мерсона нет сомнений, что молодого датчанина ждет большое будущее.
"Мне он нравится. Он молодой парень, ему 21 год, он играет за один из крупнейших клубов в мире. Спросите любого — если в футболе и есть одна вещь, которую ты можешь накопить, то это уверенность в себе".
"В эти первых 10 матчах, когда он не мог забить, он срывался по любому поводу. Но он преодолел это".
"Если бы этот момент, когда он забил "Вилле", возник у него в начале сезона, он бы нанес удар как можно сильнее. Но здесь он направил мяч под голкипером".
"Он хороший игрок. Думаю, он станет суперзвездой", — сообщил Мерсон Sky Sports.
12.02.2024 19:00
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Этот хуйланд > все покупки щёльси)
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