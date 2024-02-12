Мерсон: "Хейлунд станет суперзвездой"

Расмус Хейлунд Легенда "Арсенала" Пол Мерсон уверен, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд "станет суперзвездой".

Купленный у "Аталанты" за 71 миллион фунтов прошлым летом Хейлунд не мог отличиться в Премьер-Лиге до Рождества, однако затем у Расмуса внезапно пошла игра.

Хейлунд забивал в каждом из пяти последних матчей в Премьер-Лиге, и у Мерсона нет сомнений, что молодого датчанина ждет большое будущее.

"Мне он нравится. Он молодой парень, ему 21 год, он играет за один из крупнейших клубов в мире. Спросите любого — если в футболе и есть одна вещь, которую ты можешь накопить, то это уверенность в себе".

"В эти первых 10 матчах, когда он не мог забить, он срывался по любому поводу. Но он преодолел это".

"Если бы этот момент, когда он забил "Вилле", возник у него в начале сезона, он бы нанес удар как можно сильнее. Но здесь он направил мяч под голкипером".

"Он хороший игрок. Думаю, он станет суперзвездой", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Мерсон, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 12.02.2024 19:33 # redwhitegun
    Этот хуйланд > все покупки щёльси)

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  2. kukuruzko 12.02.2024 19:30 # kukuruzko
    Начинает отрабатывать контракт...

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  3. black-sumrak1990 12.02.2024 19:16 # black-sumrak1990
    Твои бы слова, да Богу в уши!!! Топового форварда со времён Ибры ждём.

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  4. quavo 12.02.2024 19:10 # quavo
    С гринвудом разрывать будут

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  5. narcot 12.02.2024 19:09 # narcot
    Мерсон: "У "Челси" нет ни шанса против "Виллы"

    Мерсон: "Вилла" будет претендентом на титул, если победит "Арсенал"

    Мерсон: "Челси" может победить любого"

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