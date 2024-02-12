Почеттино поддержал Ходжсона

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил свою поддержку коллеге из "Кристал Пэлас" Рою Ходжсону.

В преддверии дерби против "Челси" в понедельник "Пэлас" может похвастать лишь двумя победами в 14 последних матчах, из-за чего 76-летний Ходжсон находится на грани увольнения.



Фанаты "Пэлас" открыто демонстрируют свое недовольство Ходжсоном, однако Почеттино не сомневается, что старейший тренер в истории Премьер-Лиги найдет выход из этой ситуации.



"Мне нечего сказать насчет Роя. Рой — мой друг. Я восхищаюсь им — он невероятный тренер. Думаю, он очень хорошо трудится. В футболе всегда есть давление, когда ты проигрываешь один-два матча, но нет сомнений, что он будет успешен с "Пэлас".



"Он обладает опытом, чтобы справиться с любой ситуацией. Будет хорошо повидаться с ним в понедельник. Несомненно, мы проведем некоторое время вместе, и это будет очень приятно".



"Когда я пришел в "Саутгемптон", он был тренером национальной команды. Он всегда приезжал в Саутгемптон смотреть матчи и проводил время с нами. У нас очень хорошие отношения".



"С первого момента между нами возникло очень хорошее ощущение. Он очень хорошо понимает футбол, и у него есть опыт", — цитирует Почеттино Evening Standard.