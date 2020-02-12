Вест Хэм" приостановил переговоры с Мойесом о новом контракте

"Вест Хэм" приостановил переговоры со своим главным тренером Дэвидом Мойесом о новом контракт.

Лишь в декабре, когда "Вест Хэм" победил на выезде "Арсенал" в Премьер-Лиге (0:2), руководство "Вест Хэма" было готово предложить Мойесу новый контракт до 2026 года.



Однако затем у "молотобойцев" случился спад, который продолжился домашним поражением 0:6 от все того же "Арсенала" в минувшее воскресенье.



"Вест Хэм" не знает побед уже семь матчей Премьер-Лиги кряду — как раз с упомянутого выезда на "Эмирейтс" в декабре. И боссы клуба почувствовали, что сейчас им нужно сосредоточиться на окончании этой неудачной серии, а не на переговорах с Мойесом.



Мойес, чьей действующий контракт истекает в конце сезона, находится под давлением еще и потому, что впереди у "Вест Хэма" матчи против команд, находящихся в нижней семерке: "Ноттингем Форест", "Брентфорда", "Эвертона" и "Бернли".



От Мойеса ожидают улучшения результатов на этом отрезке, а сам Дэвид, как утверждает Daily Mail, испытывает разочарование от того, что "Вест Хэм" недостаточно ценит его предыдущие заслуги.