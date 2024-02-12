Невилл: "Юнайтед" еще может занять четвертое место"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" все еще может занять четвертое место в этом сезоне Премьер-Лиги.

Накануне "Юнайтед" вырвал победу 1:2 в гостях у "Астон Виллы". Таким образом, "красные дьяволы" выиграли пять из шести своих матчей в 2024 году с учетом всех соревнований, шестой завершив вничью.



По мнению Невилла, это прогресс для "Юнайтед", однако Гари все еще видит большие изъяны в игре команды Эрика Тен Хага.



"Они еще могут наверстать упущенное. Они были ужасны в первой половине сезона. Они проиграли так много матчей, что в это не верится".



"У них будут большие шансы, если игроки смогут оставаться в строю, но это под большим вопросом, учитывая очередные потери в лице Мартинеса и Шоу за последнюю неделю. Конечно, они лучше, когда играют сильнейшим составом. Это касается всех команд".



"Их тройка нападения из Рэшфорда, Гарначо и Хейлунда выглядит более сыгранной с Бруну Фернандешем позади. Они лучше, чем были, но по-прежнему не на высоте".



"Они позволяют своим соперникам создавать так много моментов, у них нет никаких игровых шаблонов, они не контролируют матчи и не владеют мячом лучше, чем другие команды. Но они обладают игроками, которые могут выигрывать матчи. Это странная компания, и я говорю это уже несколько лет, они играют моментами во время матчей", — сообщил Невилл Sky Sports.