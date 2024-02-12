Босс "Байера" уверен, что Алонсо не уйдет в "Ливерпуль"

Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес назвал три причины, почему его клуб, как он уверен, сможет оградить своего главного тренера Хаби Алонсо от интереса "Ливерпуля".

Алонсо считается фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа, который покидает тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона. Сватают Хаби и в другие топ-клубы Европы.



Однако лидеры Бундеслиги не ожидают ухода Алонсо. По мнению Рольфеса, Хаби дорожит тем, что имеет в Леверкузене.



"Да, я уверен (что Алонсо останется в "Байере" на следующий сезон). Во-первых, у него есть контракт. Еще одна вещь — это то, насколько комфортно себя чувствует он, его семья, и он знает, чем обладает в лице нашего клуба".



"Также у него очень хорошая команда, и у нас будут очень хорошие перспективы в следующем году, мы не будем менять состав. В следующем году у нас определенно будет команда топ-уровня".



"Это те причины, которые — помимо контрактов — заставляют тренеров вроде Хаби, а также игроков оставаться с нами, несмотря на интерес других клубов", — сообщил Рольфес Sport1.