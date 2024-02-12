Бадиашиле пропустит финал Кубка Лиги

Защитник "Челси" Бенуа Бадишиле выбыл на месяц с травмой паха и теперь пропустит финал Кубка Лиги.

Эту травму Бадиашиле получил в победной для "Челси" переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы" на прошлой неделе (1:3).



Дерби против "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге в понедельник вечером станет первым матчем среди тех, которые пропустит 22-летний француз, сообщает Evening Standard.



Ожидается, что восстановление Бадиашиле займет месяц. Это не оставляет шансов Бенуа сыграть за "Челси" против "Ливерпуля" в финале Кубка Лиги 25 февраля.



Бадиашиле очень убедительно выглядел в связке с Акселем Дисаси в упомянутом кубковом матче на "Вилла Парк", но теперь главному тренеру Маурисио Почеттино придется искать новое сочетание центральных защитников. К счастью для "синих", в строй возврващается Леви Колуилл и уже приступил к тренировкам Трево Чалоба.