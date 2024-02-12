Данн думает, что Холанд захочет уйти из "Сити" через два года

Бывший защитник "Манчестер Сити" Ричард Данн считает, что нападающий "горожан" Эрлинг Холанд может попроситься на выход уже через пару лет.

Холанд выдающимся образом выступает за "Сити" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" летом 2022, причем индивидуальные успехи Эрлинг сочетает с командными.



Однако Данну кажется, что после требла с "Сити" в прошлом сезоне у Холанда осталось не так много целей, которых Эрлинг еще может достичь с "горожанами". Поэтому Ричард ожидает, что вскоре 23-летний норвежец задумается о смене клуба.



"Эрлинг Холанд, наверное, захочет поиграть за "Реал" в определенный момент своей карьеры. Думаю, многие игроки хотели бы этого. Он сделал требл в "Сити" и уже достиг всего, чего мог, поэтому, убежден, он останется еще на пару сезонов, а затем мы можем увидеть его уход".



"Насколько я это вижу, он наслаждается своим пребыванием в "Сити". Знаю, некоторые истории утверждают другое, но он выигрывает матчи каждую неделю, он забивает голы, он завоевывает трофеи, и с этой группой игроков у него есть возможность сделать требл снова — в этом сезоне или в следующем".



"И хотя я не вижу повода для клуба и фанатов переживать прямо сейчас, я определенно думаю, что через два-три года он, наверное, пожелает уйти из клуба", — цитирует Данна Daily Star.