Мерсон: "Вест Хэм" оборонялся хуже, чем на уровне U-10"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что продемонстрированная "Вест Хэмом" игра в обороне против "Арсенала" не годится даже для детского футбола.

Накануне "Арсенал" сокрушил "Вест Хэм" со счетом 0:6, оставшись в двух очках от вершины таблицы Премьер-Лиги.



Мерсон считает, что этой победой "канониры" подтвердили свои чемпионские амбиции. "Молотобойцы" же, как думает Пол, просто выбросили белый флаг и перестали сопротивляться.



"С точки зрения оборонительной игры, если бы это случилось на уровне U-10, вы бы воскликнули: "Серьезно?!"



"Никакой плотности в обороне, они расступались перед соперником, и я просто думаю, "Арсенал" заставил "Вест Хэм" сдаться. Это довольно грустно, потому что ты, будучи игроком, не хочешь этого делать".



"Есть разные способы проигрывать футбольные матчи, и они не были похожи на команду Мойеса, они подвели его сегодня. Ты совершенно не ожидаешь, что "Вест Хэм" позволит превзойти себя на стандартах, но сегодня это случилось".



"Что касается "Арсенала", то это результат огромной важности. Такая разница мячей принесет им огромную пользу. Если бы "Манчестер Сити" выиграл этот матч 6:0 сегодня, мы бы пели им оды".



"Они буквально заставили "Вест Хэм" сдаться. Они включились в игру, хорошо начали и не сбавляли обороны".



"Великолепный, великолепный результат для "Арсенала". Сейчас они пользуются своими моментами и упорно трудятся. Если ты хочешь выиграть Премьер-Лигу, то должен быстро реагировать на неудачи, и они это сделали, как это делает и "Манчестер Сити". Они упорно трудятся и являются неудобным соперником. Нужно отдать им должное — они действительно участвуют в чемпионской гонке", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.