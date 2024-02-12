Артета: "Очень рад за Райса"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета порадовался за своего полузащитника Деклана Райса, сыгравшего против своего бывшего клуба "Вест Хэма".

Публика Лондонского стадиона не вполне по-доброму приняла Райса, принявшись освистывать игрока, которого их клуб продал в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов прошлым летом.



Однако Артета делает вид, что не заметил негативной реакции трибун, и предпочитает сосредоточиться на вкладе Райса в победу 0:6, потому что Деклан результативно подал угловой и штрафной, а также сам забил с дистанции.



"Я очень рад за него. Я знаю, что это был эмоциональный день для него, потому что он так сильно любит "Вест Хэм". Но ему нужно было сосредоточиться на своем задании и на том, что он должен обеспечивать. Стандарты — одна из таких вещей, потому что мы обладаем определенными игроками на поле, а от него больше угрозы, когда он за пределами штрафной, нежели внутри".



"Возвращаться к своему бывшему клубу всегда сложно. Болельщики очень хорошо его к нему отнеслись. Когда он пошел подавать угловой, они хлопали ему, поэтому было замечательно видеть такого рода прием. Он так сильно любит их клуб, и я знаю, что значило для него сыграть сегодня".



"Мы должны распределять голы. Это желание и это стремление проникать в штрафную и созидать были превосходны", — цитирует Артету Daily Mail.