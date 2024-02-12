24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 12 февраля, поединком "Кристал Пэлас" и "Челси" завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Кристал Пэлас" пропускал в каждом из 12 последних матчей Премьер-Лиги. Половина из 26 голов "орлов" в этом сезоне Премьер-Лиги были забиты или созданы Эберечи Эзе или Майклом Олисе, которые сейчас оба травмированы.



"Челси" проиграл пять из шести последних выездных матчей в Премьер-Лиге. Над "синими" нависла угроза впервые в этом сезоне потерпеть три поражения подряд в чемпионате.



"Челси" выиграл все 12 последних встреч с "Пэлас" в Премьер-Лиге. Возглавляющий "синих" Маурисио Почеттино брал верх в каждом из шести своих противостояний с Роем Ходжсоном, тренирующим "орлов", в рамках чемпионата.



Как уже было сказано, Эзе и Олисе находятся в лазарете "Пэлас". Также лечатся Марк Гехи и Джесуран Рак-Сакьи.



Защитники "Челси" Бенуа Бадиашиле и Леви Колуилл под вопросом. Трево Чалоба, который не сыграл ни минуты в этом сезоне, возобновил тренировки.