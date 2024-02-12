24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Кристофер Нкунку В понедельник, 12 февраля, поединком "Кристал Пэлас" и "Челси" завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Кристал Пэлас" пропускал в каждом из 12 последних матчей Премьер-Лиги. Половина из 26 голов "орлов" в этом сезоне Премьер-Лиги были забиты или созданы Эберечи Эзе или Майклом Олисе, которые сейчас оба травмированы.

"Челси" проиграл пять из шести последних выездных матчей в Премьер-Лиге. Над "синими" нависла угроза впервые в этом сезоне потерпеть три поражения подряд в чемпионате.

"Челси" выиграл все 12 последних встреч с "Пэлас" в Премьер-Лиге. Возглавляющий "синих" Маурисио Почеттино брал верх в каждом из шести своих противостояний с Роем Ходжсоном, тренирующим "орлов", в рамках чемпионата.

Как уже было сказано, Эзе и Олисе находятся в лазарете "Пэлас". Также лечатся Марк Гехи и Джесуран Рак-Сакьи.

Защитники "Челси" Бенуа Бадиашиле и Леви Колуилл под вопросом. Трево Чалоба, который не сыграл ни минуты в этом сезоне, возобновил тренировки.


Метки анонс тура, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 483

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  1. chuckie-lfc 12.02.2024 10:08 # chuckie-lfc
    Ноулайферы января

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    Источник: http://fapl.ru/posts/105782/?c=1


    Запустите их в клетку, пусть 2х2 рубятся

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  2. shearer1 12.02.2024 09:32 # shearer1
    Шутка дна:
    Боули хотел купить рис, но получил стекло-привоз и Энцо, но не феррари.

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  3. lfc-krr 12.02.2024 09:20 # lfc-krr
    Ноулайферы января

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  4. gameboy 12.02.2024 09:19 # gameboy
    Че там по шнягси?

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  5. electric 12.02.2024 09:07 # electric
    Дети понедельника

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