24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 12 февраля, поединком "Кристал Пэлас" и "Челси" завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Кристал Пэлас" пропускал в каждом из 12 последних матчей Премьер-Лиги. Половина из 26 голов "орлов" в этом сезоне Премьер-Лиги были забиты или созданы Эберечи Эзе или Майклом Олисе, которые сейчас оба травмированы.
"Челси" проиграл пять из шести последних выездных матчей в Премьер-Лиге. Над "синими" нависла угроза впервые в этом сезоне потерпеть три поражения подряд в чемпионате.
"Челси" выиграл все 12 последних встреч с "Пэлас" в Премьер-Лиге. Возглавляющий "синих" Маурисио Почеттино брал верх в каждом из шести своих противостояний с Роем Ходжсоном, тренирующим "орлов", в рамках чемпионата.
Как уже было сказано, Эзе и Олисе находятся в лазарете "Пэлас". Также лечатся Марк Гехи и Джесуран Рак-Сакьи.
Защитники "Челси" Бенуа Бадиашиле и Леви Колуилл под вопросом. Трево Чалоба, который не сыграл ни минуты в этом сезоне, возобновил тренировки.
12.02.2024 09:00
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Ноулайферы января
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Источник: http://fapl.ru/posts/105782/?c=1
Запустите их в клетку, пусть 2х2 рубятся
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Шутка дна:
Боули хотел купить рис, но получил стекло-привоз и Энцо, но не феррари.
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Че там по шнягси?
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Дети понедельника
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