Тен Хаг предположил, что Луис мог вдохновить МЮ на победный гол

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предположил, что издевательское празднование своего гола полузащитником "Астон Виллы" Дугласом Луисом могло вдохновить "красных дьяволов" на победу.

Пропустив быстрый гол от Расмуса Хейлунда, "Вилла" завладела инициативой и принялась оказывать на "Юнайтед" давление. И на 67-й минуте Дугласу Луису удалось сравнять счет.



Бразилец весьма своеобразно отпраздновал гол, опустившись на колено и исполнив танец живота перед Рафаэлем Вараном и Андре Онаной.



Однако последнее слово в матче осталось за "Юнайтед", потому что на 86-й минуте Скотт Мактоминей принес "дьяволам" победу 1:2. Тен Хаг допускает, что в этом есть заслуга Луиса.



"У меня нет мнения насчет этого (празднования Луиса). Я не обсуждал это с игроками. Это могло зарядить игроков. Я не знаю".



"Мы должны думать о своей игре. Не о сопернике. Мы всегда хотим контролировать игру и диктовать ее. Таким должен быть наш подход", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.



