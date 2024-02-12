"Челси" принял решение по Тиаго Силве

"Челси" решил, что не будет предлагать новый контракт своему 39-летнему защитнику Тиаго Силве.

Несмотря на возраст, Силва остается ключевым игроком "Челси". Тиаго выходил в стартовом составе на 21 из 23 матчей "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Однако The Guardian может подтвердить, что "Челси" не собирается продлевать истекающий в конце сезона контракт Силвы. В то же время для клуба важно расстаться с бразильским ветераном, одним из лучших защитников своего поколения, в хороших отношениях.



Боссы "Челси" ожидают, что в остатке сезона главный тренер Маурисио Почеттино будет постепенно выводить Силву из стартового состава.



Преимущество использования связки более молодых и быстрых центральных защитников наглядно показала недавняя победа 1:3 над "Астон Виллой" в Кубке Англии, когда 22-летний Бенуа Бадиашиле и 25-летний Аксель Дисаси полностью нейтрализовали Олли Уоткинса. При этом в двух предыдущих матчах, когда играл Силва, "синие" пропустили восемь голов.



Силва по-прежнему хорош, когда "Челси" вынужден обороняться глубоко, но Тиаго отчаянно не хватает скорости, когда соперник проводит быстрые контратаки.