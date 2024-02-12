Тен Хаг считает Мактоминея примером для других игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что другие игроки его команды должны брать пример с полузащитника Скотта Мактоминея.

Накануне именно Мактоминей, появившись со скамейки запасных, на 86-й минуте принес "Юнайтед" победу 1:2 в гостях у "Астон Виллы".



Таким образом, Скотт является лучшим бомбардиром "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги с семью голами, четыре из них забив, выходя на замену.



Тен Хаг очень доволен, что у него есть такой игрок, который всегда готов проявлять себя, даже не имея твердого места в стартовом составе.



"Он проявляет себя в этом сезоне и проявлял в прошлом, поэтому, думаю, он является примером для многих других игроков в эти дни".



"Есть не так много игроков, которые могут выходить на замену и придавать такую энергию. Он готов к каждой минуте и всегда приносит пользу команде. Футбол — командный вид спорта, и часто мы об этом забываем".



"Но Скотт является примером. Он обладает духом, и на протяжении недели, когда он тренируется, то делает правильные вещи, работает над собой, старается изо всех сил".



"Он готов сыграть одну минуту, он готов сыграть 90 минут, он всегда готов. Думаю, замечательно обладать таким игроком", — цитирует Тен Хага The Independent.