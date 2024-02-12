Мойес: "Сегодня был ужасный день для "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес выразил разочарование игрой своей команды против "Арсенала".

В воскресенье "Вест Хэм" потерпел сокрушительное домашнее поражение 0:6 от "Арсенала", четырежды пропустив уже к перерыву, когда сотни, если не тысячи, болельщиков потянулись к выходу с Лондонского стадиона.



Мойес разделяет чувства болельщиков, но считает такие дни неизбежными. Дэвид призывает помнить, что при нем были и хорошие дни — вроде победы в Лиге Конференций в прошлом сезоне.



"Это действительно плохой день для нас. Очень сложно объяснить, почему мы играли так плохо. "Арсенал" играл исключительно хорошо, нужно отдать им должное".



"Думаю, с момента моего возвращения команда никогда так не оборонялась, и это расстраивает больше всего. Расстраивает то, что мы были слабы сегодня, недостаточно хорошо делали свою работу, не сражались упорнее. Мы могли пропустить больше".



"Когда ты футбольный болельщик, у тебя всегда бывают плохие времена. Особенно в этом клубе, чьи люди повидали гораздо больше, чем я. Я дважды приходил, чтобы спасти их от вылета".



"Только три месяца назад у "Вест Хэма" был, наверное, лучший момент за все времена. Давайте будем честны — последние три года были хорошим временем для "Вест Хэма".



"Я по-прежнему чувствую, что этот клуб вырос, но нет сомнений, что сегодня был ужасный день. Поэтому я совершено понимаю ушедших. Порой у футбольных клубов бывают плохие дни. Сегодня был плохой день. Но я определенно не забываю хорошие".



"Наша игра в обороне была просто недостаточно хороша. У меня нет других слов. Все мы несем общую ответственность. Мне и моему штабу нужно посмотреть, что мы могли сделать по-другому".



"В прошлом месяце мы победили их 2:0 и не забили пенальти на последней минуте, упустив возможность сделать счет 3:0 на "Эмирейтс". Возможно мы забываем: месяца назад это сделали мы. Наверное, у нас не было такого сильного состава, как в тот вечер. Наверное, нам не хватает игроков", — цитирует Мойеса Evening Standard.