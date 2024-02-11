Тен Хаг объяснил замену Шоу в перерыве против "Виллы"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил замену защитника Люка Шоу в перерыве матча против "Астон Виллы".
В воскресенье "Юнайтед" одержал вырвал победу 1:2 на "Вилла Парк", выиграв свой третий подряд матч в Премьер-Лиге.
Этот успех был омрачен вынужденной заменой Шоу, который уступил свое место Виктору Линделефу уже в перерыве, и теперь докторам "красных дьяволов" нужно обследовать Люка.
"Это была предосторожность. У него были некоторые жалобы, и в случае с ним мы не можем рисковать, потому что у него были травмы в прошлом. Нам нужно посмотреть, как он будет себя чувствовать в ближайшие дни".
"Его потеря не дала нам преимущества — каждый знает мою философию, чтобы использовать левоногих игроков в качестве левого центрального защитника и левого защитника. Нам пришлось идти на компромиссы, и это было не в нашу пользу", — цитирует Тен Хага Evening Standard.
11.02.2024 23:00
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