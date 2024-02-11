Артета: "Мы набрали и поддерживаем хорошую форму"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета чувствует, что его команда набрала хорошую форму, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги.

В воскресенье "Арсенал" отпраздновал свою крупнейшую выездную победу в эру Премьер-Лиги, шестью безответными голами огорчив "Вест Хэм".



Таким образом, "Арсенал" выиграл все четыре последних матча в Премьер-Лиге, забив в них 16 голов, и Артета видит в этом сильную заявку на чемпионство.



"Замечательно войти в историю, особенно таким образом. Мы набрали хороший темп, и когда у тебя есть хорошие моменты, ты должен наращивать этот темп. С самого начала команда выглядела по-настоящему резко".



"Сейчас мы набрали и поддерживаем хорошую форму. В последние недели мы демонстрируем сильную игру, а также сильные результаты. Нам нужно сохранить это, потому что другие команды это тоже делают. Мы знаем, каким стандартам нам нужно соответствовать на этом уровне, если мы хотим добиться успеха", — цитирует Артету Daily Mirror.