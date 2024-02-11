Мактоминей вырвал для "Юнайтед" победу над "Виллой"

Скотт Мактоминей Гол Скотта Мактоминея на 86-й минуте позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 1:2 в гостях у "Астон Виллы".

Относительно поражения 1:3 от "Челси" в Кубке Англии в старте у "вилланов" произошло только одно изменение. Это Джейкоб Рэмси появился вместо Юри Тилеманса.

Одно изменение сделал и наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг. Вместо травмированного Лисандро Мартинеса вышел Рафаэль Варан, составив пару в центре обороны с Харри Магуайром.

Гости раскрепощенно начали матч и уже на 17-й минуте открыли счет. После подачи углового Магуайр сделал скидку из центра штрафной к воротам, где мяч в сетку подправил Расмус Хейлунд — 0:1.

Хозяева активизировались после пропущенного гола. На 24-й минуте Джон Макгинн пушечным ударом с дистанции проверил Андре Онана. А затем голкипер "Юнайтед" остановил выходившего один на один Олли Уоткинса.

Вскоре "Вилла" создала еще пару моментов и вплоть до перерыва владела инициативой, но ближе к окончанию первого тайма "дьяволам" удалось немного сбить атакующий порыв соперника, в том числе ценой двух желтых карточек.

Второй тайм начался с убойного момента Уоткинса. Олли замыкал прострел партнера с границы вратарской площади, но пробил прямо в Онана.

Хозяева продолжали наседать, и на 67-й минуте счет стал равным. Онана спас свою команду после удара Клемана Лангле, но атака "вилланов" продолжилась, и Дуглас Луиса во вратарской подправил мяч после удара Леона Бэйли — 1:1.

Пропустив, "Юнайтед" вдруг вспомнил об атакующей игре, но и "Вилла" уже воодушевилась и стала помышлять о победе.

Игра была достаточно открытой, и по такой игре больше повезло "дьяволам". На 86-й минуте Диогу Далот навесил с правого фланга, а вышедший на замену Скотт Мактоминей пробил головой с границы вратарской — 1:2.

В остатке матча "вилланы" нанесли несколько ударов, но уйти от поражения не смогли — Онана действовал безошибочно.

"Юнайтед" одержал важнейшую победу с точки зрения борьбы за попадание в топ-4. "Вилла" была хороша долгими периодами, но в обороне выглядела уязвима.

"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2024 21:30

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  1. narcot 11.02.2024 21:46 # narcot
    волки ничему лоха не научили(



    11.02.2024 21:02 #
    van-dijk

    Ебут нарейку

    Источник: http://fapl.ru/posts/105772/?c=1#c7892573

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  2. redwhitegun 11.02.2024 21:44 # redwhitegun
    Виллу можно обогнать, но ттщ врядли отдаст путевку в ЛЧ)

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  3. quavo 11.02.2024 21:41 # quavo
    Вообще у муму с игроками порядок, далот , гарначо, хуйланд, майну в поряде.

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  4. superglor 11.02.2024 21:40 # superglor
    Зеропуки, вы понимаете что по потерянным очкам Сити уже первый, а наша игра в запасе против обдристанного Лутона? Во будет ржака, если до конца сезона и ЛФК и Сити выиграют все свои матчи и будет 97 очков против 96. Вы же повешаетесь.

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  5. hammersmith 11.02.2024 21:40 # hammersmith
    сасай вилла домой!

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  6. bad-crew 11.02.2024 21:40 # bad-crew
    Были наказаны за мерзкое празднование своего единственного гола.

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  7. brown-ale 11.02.2024 21:39 # brown-ale
    Если тен Хага не уволят до конца сезона, то только благодаря Мактомини.

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  8. takernotagiver 11.02.2024 21:37 # takernotagiver
    Читалось

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  9. akado 11.02.2024 21:36 # akado
    А чего 2 Мактомини на фото?

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  10. bembo 11.02.2024 21:35 # bembo
    ахуеть

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  11. superglor 11.02.2024 21:34 # superglor
    Напомню, что победы приносит игрок, которого Дыр Хаг всеми силами пытался летом продать, чтобы на его место купить очередного Антони.

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  12. reddebil 11.02.2024 21:33 # reddebil
    МЮ - Чемпион!

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