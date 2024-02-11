Мактоминей вырвал для "Юнайтед" победу над "Виллой"
Гол Скотта Мактоминея на 86-й минуте позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 1:2 в гостях у "Астон Виллы".
Относительно поражения 1:3 от "Челси" в Кубке Англии в старте у "вилланов" произошло только одно изменение. Это Джейкоб Рэмси появился вместо Юри Тилеманса.
Одно изменение сделал и наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг. Вместо травмированного Лисандро Мартинеса вышел Рафаэль Варан, составив пару в центре обороны с Харри Магуайром.
Гости раскрепощенно начали матч и уже на 17-й минуте открыли счет. После подачи углового Магуайр сделал скидку из центра штрафной к воротам, где мяч в сетку подправил Расмус Хейлунд — 0:1.
Хозяева активизировались после пропущенного гола. На 24-й минуте Джон Макгинн пушечным ударом с дистанции проверил Андре Онана. А затем голкипер "Юнайтед" остановил выходившего один на один Олли Уоткинса.
Вскоре "Вилла" создала еще пару моментов и вплоть до перерыва владела инициативой, но ближе к окончанию первого тайма "дьяволам" удалось немного сбить атакующий порыв соперника, в том числе ценой двух желтых карточек.
Второй тайм начался с убойного момента Уоткинса. Олли замыкал прострел партнера с границы вратарской площади, но пробил прямо в Онана.
Хозяева продолжали наседать, и на 67-й минуте счет стал равным. Онана спас свою команду после удара Клемана Лангле, но атака "вилланов" продолжилась, и Дуглас Луиса во вратарской подправил мяч после удара Леона Бэйли — 1:1.
Пропустив, "Юнайтед" вдруг вспомнил об атакующей игре, но и "Вилла" уже воодушевилась и стала помышлять о победе.
Игра была достаточно открытой, и по такой игре больше повезло "дьяволам". На 86-й минуте Диогу Далот навесил с правого фланга, а вышедший на замену Скотт Мактоминей пробил головой с границы вратарской — 1:2.
В остатке матча "вилланы" нанесли несколько ударов, но уйти от поражения не смогли — Онана действовал безошибочно.
"Юнайтед" одержал важнейшую победу с точки зрения борьбы за попадание в топ-4. "Вилла" была хороша долгими периодами, но в обороне выглядела уязвима.
"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
11.02.2024 21:30
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волки ничему лоха не научили(
11.02.2024 21:02 #
van-dijk
Ебут нарейку
Источник: http://fapl.ru/posts/105772/?c=1#c7892573
(ответить)
Виллу можно обогнать, но ттщ врядли отдаст путевку в ЛЧ)
(ответить)
Вообще у муму с игроками порядок, далот , гарначо, хуйланд, майну в поряде.
(ответить)
Зеропуки, вы понимаете что по потерянным очкам Сити уже первый, а наша игра в запасе против обдристанного Лутона? Во будет ржака, если до конца сезона и ЛФК и Сити выиграют все свои матчи и будет 97 очков против 96. Вы же повешаетесь.
(ответить)
сасай вилла домой!
(ответить)
Были наказаны за мерзкое празднование своего единственного гола.
(ответить)
Если тен Хага не уволят до конца сезона, то только благодаря Мактомини.
(ответить)
Читалось
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А чего 2 Мактомини на фото?
(ответить)
ахуеть
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Напомню, что победы приносит игрок, которого Дыр Хаг всеми силами пытался летом продать, чтобы на его место купить очередного Антони.
(ответить)
МЮ - Чемпион!
(ответить)
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