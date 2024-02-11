Мактоминей вырвал для "Юнайтед" победу над "Виллой"

Гол Скотта Мактоминея на 86-й минуте позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 1:2 в гостях у "Астон Виллы".

Относительно поражения 1:3 от "Челси" в Кубке Англии в старте у "вилланов" произошло только одно изменение. Это Джейкоб Рэмси появился вместо Юри Тилеманса.



Одно изменение сделал и наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг. Вместо травмированного Лисандро Мартинеса вышел Рафаэль Варан, составив пару в центре обороны с Харри Магуайром.



Гости раскрепощенно начали матч и уже на 17-й минуте открыли счет. После подачи углового Магуайр сделал скидку из центра штрафной к воротам, где мяч в сетку подправил Расмус Хейлунд — 0:1.



Хозяева активизировались после пропущенного гола. На 24-й минуте Джон Макгинн пушечным ударом с дистанции проверил Андре Онана. А затем голкипер "Юнайтед" остановил выходившего один на один Олли Уоткинса.



Вскоре "Вилла" создала еще пару моментов и вплоть до перерыва владела инициативой, но ближе к окончанию первого тайма "дьяволам" удалось немного сбить атакующий порыв соперника, в том числе ценой двух желтых карточек.



Второй тайм начался с убойного момента Уоткинса. Олли замыкал прострел партнера с границы вратарской площади, но пробил прямо в Онана.



Хозяева продолжали наседать, и на 67-й минуте счет стал равным. Онана спас свою команду после удара Клемана Лангле, но атака "вилланов" продолжилась, и Дуглас Луиса во вратарской подправил мяч после удара Леона Бэйли — 1:1.



Пропустив, "Юнайтед" вдруг вспомнил об атакующей игре, но и "Вилла" уже воодушевилась и стала помышлять о победе.



Игра была достаточно открытой, и по такой игре больше повезло "дьяволам". На 86-й минуте Диогу Далот навесил с правого фланга, а вышедший на замену Скотт Мактоминей пробил головой с границы вратарской — 1:2.



В остатке матча "вилланы" нанесли несколько ударов, но уйти от поражения не смогли — Онана действовал безошибочно.



"Юнайтед" одержал важнейшую победу с точки зрения борьбы за попадание в топ-4. "Вилла" была хороша долгими периодами, но в обороне выглядела уязвима.



"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче