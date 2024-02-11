Рой Кин: "Вест Хэм" был абсолютно позорен"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал "позорной" игру "Вест Хэма" против "Арсенала".

В воскресенье "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 0:6 от своих соседей из "Арсенала", причем четыре из шести голов пропустил уже в первом тайме.



Анализируя игру на Лондонском стадионе в перерыве, Кин крайне критично высказался насчет "молотобойцев", отметив, что в футбол играла только одна команда.



"Есть разные способы проиграть футбольный матч — "Вест Хэма" просто не было в игре".



"Они не прикладывали физических усилий, они не совершали отборы, у них не было желания, они выглядели старыми и медлительными, они не возвращались назад, никто из них не смел дотронуться до Эдегора".



"Должно быть, Мойес будет в ярости в перерыве, но это всецело заслуга "Арсенала". Они выглядят ярко, и они полностью в игре".



"Вест Хэм" же выглядит позорно... Это шокирует. Я по-настоящему разочарован ими. "Арсенал" выжимает максимум из возможного. Они играют в одно-два касания, рядом с ними никого нет. Красивое завершение — 4:0".



"Я не могу поверить в то, что наблюдаю. То, как их задавили физически, на стандартах... В последние 10-15 минут (первого тайма) они были абсолютно позорны", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.