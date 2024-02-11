Сака: "Не уверен, что могу быть счастлив сегодня"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака признался, что не чувствует себя счастливым после победы 0:6 над "Вест Хэмом".

В субботу 22-летний Сака помог "Арсеналу" сокрушить "Вест Хэм", отличившись и с пенальти, и с игры. Букайо стал самым молодым игроком, достигшим рубежа в 50 голов за "канониров" со времен Фрэнка Стэплтона в 1978 году.



Сака гордится этим достижением, но чувствует, что должен был забивать больше.



"Правда? Если честно, я очень рад этому. Но я не уверен, что могу быть счастлив сегодня. Я упустил ряд моментов, которые, как я чувствую, мог использовать. Разумеется, это замечательное достижение, поэтому я им горжусь".



"Мы повели 4:0 в первом тайме и могли забить гораздо больше, включая меня. Думаю, сегодня мы почувствовали кровь. Мы вышли убивать и очень хорошо потрудились, чтобы забить больше. Мы рады", — цитирует Сака Evening Standard.