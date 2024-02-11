Сака: "Не уверен, что могу быть счастлив сегодня"

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака признался, что не чувствует себя счастливым после победы 0:6 над "Вест Хэмом".

В субботу 22-летний Сака помог "Арсеналу" сокрушить "Вест Хэм", отличившись и с пенальти, и с игры. Букайо стал самым молодым игроком, достигшим рубежа в 50 голов за "канониров" со времен Фрэнка Стэплтона в 1978 году.

Сака гордится этим достижением, но чувствует, что должен был забивать больше.

"Правда? Если честно, я очень рад этому. Но я не уверен, что могу быть счастлив сегодня. Я упустил ряд моментов, которые, как я чувствую, мог использовать. Разумеется, это замечательное достижение, поэтому я им горжусь".

"Мы повели 4:0 в первом тайме и могли забить гораздо больше, включая меня. Думаю, сегодня мы почувствовали кровь. Мы вышли убивать и очень хорошо потрудились, чтобы забить больше. Мы рады", — цитирует Сака Evening Standard.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Премьер-Лига, Сака

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 11.02.2024 21:39 # aliluya-nn
    Ну что за топарь Сака ..правда надо добавлять в реализации моментов и выходить на 20+ голов за сезон в АПЛ

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  2. chelsea88 11.02.2024 20:43 # chelsea88
    Сегодня заднеприводные ему пятки лижут, а завтра будут xyecocить когда он в Сити перейдёт.

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  3. chelsae88 11.02.2024 20:26 # chelsae88
    Несчатлив, потому что играет за гейклуб.

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