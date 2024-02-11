"Арсенал" уничтожил "Вест Хэм"

"Арсенал" отомстил "Вест Хэму" за два поражения ранее в этом сезоне, огорчив своего соперника шестью безответными голами.

Стартовый состав "молотобойцев" на этот матч не изменился относительно поражения 3:0 от "Манчестер Юнайтед" неделю назад.



А вот стартовый состав "канониров" недосчитался Александра Зинченко и Жоржиньо по сравнению с победой 3:1 над "Ливерпулем". Вместо этих двоих вышли Якуб Кивер и Леандро Троссард.



В начале матча "Вест Хэм" практически не касался мяча. "Арсенал" первым начал пристреливаться, но играл неспешно.



Постепенно хозяева стали действовать немного смелее, пытаясь найти впереди Мохаммеда Кудуса.



А первый по-настоящему опасный момент возник на 23-й минуте, когда Троссард пробивал по летящему мячу из пределов штрафной, но Альфонс Ареоля сыграл надежно.



Совершив еще пару подходов к воротам Ареоля, на 32-й минуте гости открыли счет. Деклан Райс подал угловой, а Вильям Салиба выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 0:1.



"Канониры" почувствовали себя еще увереннее, и на 38-й минуте Ареоля только фолом смог остановить прорыв Букайо Сака. Был назначен пенальти, который сам пострадавший и реализовал — 0:2.



На 44-й минуте разница в счете стала крупной. Райс навесил со штрафного, а Габриэль Магальяэс головой скинул мяч в ворота — 0:3.



А уже в компенсированное к первому тайму время "Вест Хэм" пропустил в четвертый раз. Открывшись в штрафной и получив передачу от Мартина Эдегора, Троссард оторвался от Курта Зума и направил мяч в ворота — 0:4.



Во втором тайме "Арсенал" по-прежнему диктовал игру, хотя и без явных моментов. Так было до 63-й минуте, когда Сака, получив передачу от Эдегора, вошел в штрафную по правому краю и поразил ближний угол ворот — 0:5.



Спустя всего две минуты отличился и Райс, мощно пробив в касание с дистанции — 0:6.



Дальше последовали многочисленные замены со стороны главного тренера "канониров" Микеля Артеты, и темп игры упал. Возможностей размочить счет у "молотобойцев" так и не возникло.



Очевидно, важнейшая победа над "Ливерпулем" в прошлый уикенд просто окрылила "Арсенал". Дополнительно придали "канонирам" мотивации два поражения от "Вест Хэма" ранее в этом сезоне, поэтому настрой соперника "молотобойцев" была максимально серьезным.



"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче