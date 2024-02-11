"Арсенал" уничтожил "Вест Хэм"

Деклан Райс "Арсенал" отомстил "Вест Хэму" за два поражения ранее в этом сезоне, огорчив своего соперника шестью безответными голами.

Стартовый состав "молотобойцев" на этот матч не изменился относительно поражения 3:0 от "Манчестер Юнайтед" неделю назад.

А вот стартовый состав "канониров" недосчитался Александра Зинченко и Жоржиньо по сравнению с победой 3:1 над "Ливерпулем". Вместо этих двоих вышли Якуб Кивер и Леандро Троссард.

В начале матча "Вест Хэм" практически не касался мяча. "Арсенал" первым начал пристреливаться, но играл неспешно.

Постепенно хозяева стали действовать немного смелее, пытаясь найти впереди Мохаммеда Кудуса.

А первый по-настоящему опасный момент возник на 23-й минуте, когда Троссард пробивал по летящему мячу из пределов штрафной, но Альфонс Ареоля сыграл надежно.

Совершив еще пару подходов к воротам Ареоля, на 32-й минуте гости открыли счет. Деклан Райс подал угловой, а Вильям Салиба выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 0:1.

"Канониры" почувствовали себя еще увереннее, и на 38-й минуте Ареоля только фолом смог остановить прорыв Букайо Сака. Был назначен пенальти, который сам пострадавший и реализовал — 0:2.

На 44-й минуте разница в счете стала крупной. Райс навесил со штрафного, а Габриэль Магальяэс головой скинул мяч в ворота — 0:3.

А уже в компенсированное к первому тайму время "Вест Хэм" пропустил в четвертый раз. Открывшись в штрафной и получив передачу от Мартина Эдегора, Троссард оторвался от Курта Зума и направил мяч в ворота — 0:4.

Во втором тайме "Арсенал" по-прежнему диктовал игру, хотя и без явных моментов. Так было до 63-й минуте, когда Сака, получив передачу от Эдегора, вошел в штрафную по правому краю и поразил ближний угол ворот — 0:5.

Спустя всего две минуты отличился и Райс, мощно пробив в касание с дистанции — 0:6.

Дальше последовали многочисленные замены со стороны главного тренера "канониров" Микеля Артеты, и темп игры упал. Возможностей размочить счет у "молотобойцев" так и не возникло.

Очевидно, важнейшая победа над "Ливерпулем" в прошлый уикенд просто окрылила "Арсенал". Дополнительно придали "канонирам" мотивации два поражения от "Вест Хэма" ранее в этом сезоне, поэтому настрой соперника "молотобойцев" была максимально серьезным.

"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1596

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 11.02.2024 19:27 # takernotagiver
    Забили бы еще 1 и вышли бы на второе место на время(

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  2. ian 11.02.2024 19:25 # ian
    Всех пушкарей с победой! Хороший сезон проводят

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  3. gameboy 11.02.2024 19:23 # gameboy
    Пока лучший матч в году

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  4. theo-zm 11.02.2024 19:17 # theo-zm
    Это было прекрасное окончание недели
    Всех братьев моих с победой

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  5. akado 11.02.2024 19:17 # akado
    У МЮ даже шансы цепляться за зону ЛЧ есть, если сегодня выиграют, как бы странно это не звучало. Еще недавно в середине таблицы были с Челси, а сейчас такое...

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  6. gameboy 11.02.2024 19:16 # gameboy
    Элегор тоже прибавил, чувствует что Райс может повязку отобрать и это придаёт ему энергии

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  7. hammersmith 11.02.2024 19:13 # hammersmith
    ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ от ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

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  8. girasimus 11.02.2024 19:12 # girasimus
    Так то Арсенал молодцы, возможно будут даже вторыми, по окончанию сезона, но только в копилку трофеев не добавят.

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  9. electric 11.02.2024 19:11 # electric
    https://www.facebook.com/groups/250244400799153/permalink/405553975268194/?app=fbl

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  10. dragon 11.02.2024 19:07 # dragon
    Я это не понимаю, мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу.

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  11. girasimus 11.02.2024 19:06 # girasimus
    Сегодня ещё АВ получит дюлей.

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  12. raven4uk 11.02.2024 19:06 # raven4uk
    Райс просто бесценная покупка. Бист настоящий!

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  13. chelsea88 11.02.2024 19:06 # chelsea88
    Отскочили гейгуннеры в рот трахнутые)

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  14. girasimus 11.02.2024 19:05 # girasimus
    Что то совсем Вест-Хэм поплыл, надо было хоть Филипса запустить, игры бы не испортил.

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  15. redwhitegun 11.02.2024 19:03 # redwhitegun
    Райс 2гп+гол, ну что за топарь)

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  16. van-dijk 11.02.2024 19:02 # van-dijk
    ПИДОРЫ!

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  17. kukuruzko 11.02.2024 19:01 # kukuruzko
    РАЙС -АЙС

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  18. electric 11.02.2024 19:01 # electric
    АСНЛ в гонке!

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