"Арсенал" уничтожил "Вест Хэм"
"Арсенал" отомстил "Вест Хэму" за два поражения ранее в этом сезоне, огорчив своего соперника шестью безответными голами.
Стартовый состав "молотобойцев" на этот матч не изменился относительно поражения 3:0 от "Манчестер Юнайтед" неделю назад.
А вот стартовый состав "канониров" недосчитался Александра Зинченко и Жоржиньо по сравнению с победой 3:1 над "Ливерпулем". Вместо этих двоих вышли Якуб Кивер и Леандро Троссард.
В начале матча "Вест Хэм" практически не касался мяча. "Арсенал" первым начал пристреливаться, но играл неспешно.
Постепенно хозяева стали действовать немного смелее, пытаясь найти впереди Мохаммеда Кудуса.
А первый по-настоящему опасный момент возник на 23-й минуте, когда Троссард пробивал по летящему мячу из пределов штрафной, но Альфонс Ареоля сыграл надежно.
Совершив еще пару подходов к воротам Ареоля, на 32-й минуте гости открыли счет. Деклан Райс подал угловой, а Вильям Салиба выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 0:1.
"Канониры" почувствовали себя еще увереннее, и на 38-й минуте Ареоля только фолом смог остановить прорыв Букайо Сака. Был назначен пенальти, который сам пострадавший и реализовал — 0:2.
На 44-й минуте разница в счете стала крупной. Райс навесил со штрафного, а Габриэль Магальяэс головой скинул мяч в ворота — 0:3.
А уже в компенсированное к первому тайму время "Вест Хэм" пропустил в четвертый раз. Открывшись в штрафной и получив передачу от Мартина Эдегора, Троссард оторвался от Курта Зума и направил мяч в ворота — 0:4.
Во втором тайме "Арсенал" по-прежнему диктовал игру, хотя и без явных моментов. Так было до 63-й минуте, когда Сака, получив передачу от Эдегора, вошел в штрафную по правому краю и поразил ближний угол ворот — 0:5.
Спустя всего две минуты отличился и Райс, мощно пробив в касание с дистанции — 0:6.
Дальше последовали многочисленные замены со стороны главного тренера "канониров" Микеля Артеты, и темп игры упал. Возможностей размочить счет у "молотобойцев" так и не возникло.
Очевидно, важнейшая победа над "Ливерпулем" в прошлый уикенд просто окрылила "Арсенал". Дополнительно придали "канонирам" мотивации два поражения от "Вест Хэма" ранее в этом сезоне, поэтому настрой соперника "молотобойцев" была максимально серьезным.
"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче
11.02.2024 19:00
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Последние комментарии:
Забили бы еще 1 и вышли бы на второе место на время(
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Всех пушкарей с победой! Хороший сезон проводят
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Пока лучший матч в году
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Это было прекрасное окончание недели
Всех братьев моих с победой
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У МЮ даже шансы цепляться за зону ЛЧ есть, если сегодня выиграют, как бы странно это не звучало. Еще недавно в середине таблицы были с Челси, а сейчас такое...
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Элегор тоже прибавил, чувствует что Райс может повязку отобрать и это придаёт ему энергии
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ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ от ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
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Так то Арсенал молодцы, возможно будут даже вторыми, по окончанию сезона, но только в копилку трофеев не добавят.
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https://www.facebook.com/groups/250244400799153/permalink/405553975268194/?app=fbl
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Я это не понимаю, мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу.
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Сегодня ещё АВ получит дюлей.
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Райс просто бесценная покупка. Бист настоящий!
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Отскочили гейгуннеры в рот трахнутые)
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Что то совсем Вест-Хэм поплыл, надо было хоть Филипса запустить, игры бы не испортил.
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Райс 2гп+гол, ну что за топарь)
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ПИДОРЫ!
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РАЙС -АЙС
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АСНЛ в гонке!
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