Филлипс назвал тяжелейший момент своей карьеры в "Сити"

Полузащитник "Вест Хэма" Калвин Филлипс назвал тяжелейший момент своей карьеры в "Манчестер Сити".

Проведя полтора сезона в "Сити", в январе Филлипс отправился за игровой практикой в "Вест Хэм" на правах аренды.



По словам Филлипса, наиболее тяжелое ощущение в этот период у него было в декабре 2022, когда главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола публично обвинил Калвина в лишнем весе.



"Тяжелейший момент, наверное, был после Чемпионата Мира, когда Пеп вышел и сказал, что у меня лишний вес. Он был прав, но есть разные способы рассказать об этом".



"Пеп был разочарован, что я не вернулся к тренировкам пораньше, но это было вызвано лишь недопониманием между людьми из "Сити" и мной".



"Пеп хотел, чтобы я приехал на следующий день после нашего вылета с турнира, чтобы участвовать в товарищеских матчах и все такое. Эта информация до меня так и не дошла — если бы кто-нибудь попросил меня быть там, я бы сделал это".



"Это было лишь недопонимание. Он был очень разочарован тем, что я вернулся с 1.5 килограммами свыше своего целевого веса".



"Это стало большим ударом по моей уверенности в себе и по тому, как я чувствовал себя в "Сити". Моя семья тоже не была рада. Особенно мама", — сообщил Филлипс The Sun.