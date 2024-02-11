"Пэлас" может позвать Купера или Саутгейта на место Ходжсона

"Кристал Пэлас" определил Стива Купера и Гарета Саутгейта в качестве кандидатов на замену своему главному тренеру Рою Ходжсону в долгосрочной перспективе.

Этот сезон складывается очень непросто для "Пэлас", который сейчас находится всего в пяти очках над зоной вылета Премьер-Лиги, выиграв лишь два из 12 последних матчей.



Значительная доля болельщиков "Пэлас" требует немедленного увольнения Ходжсона, рассматривая 76-летнего специалиста корнем проблем.



По информации The Sun, президент "Пэлас" Стив Пэриш склоняется к приглашению Купера, но в идеале "орлы" предпочли бы отложить смену главного тренера до лета.



Летом выбор тренеров был бы шире — возможно, "Пэлас" удалось бы заполучить даже Саутгейта, если тот решит оставить сборную Англии после Евро-2024.



Среди прочих тренеров, на которых "Пэлас" может обратить внимание, называются Паулу Фонсенка, Хулен Лопетеги и Киран Маккенна.