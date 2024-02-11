Мойес: "Филлипсу нужно кое-что доказать"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес призвал своего полузащитника Калвина Филлипса проявить себя.

В обоих своих матчах за "Вест Хэм" после перехода из "Манчестер Сити" на правах аренды в январе Филлипс совершал ошибки, которые приводили к пропущенным голам.



Тем не менее, Мойес верит в Филлипса и собирается дать 28-летнему англичанину время и возможности, чтобы вернуться в свою лучшую форму.



"Калвину нужно проделать некоторую работу... Я собираюсь использовать слово "доказать". Думаю, ему нужно кое-что доказать. Порой в футболе бывают времена, когда в тебе нуждаются и когда ты говоришь: "Я должен закатать свои рукава и показать, на что я способен".



"У тебя не всегда может получаться, но ты должен найти способ преодолеть это. И он преодолеет это. Ему нужно время, ему нужны шансы, и я надеюсь, мы сможем дать ему эту возможность", — сообщил Мойес Sky Sports.