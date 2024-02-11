Де Лигт будет доступен для трансфера летом
Защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт будет доступен для трансфера грядущим летом, что должно заинтересовать ведущие клубы Премьер-Лиги.
Несмотря на неплохую игру в последнее время, матч против лидирующего в Бундеслиге "Байера" накануне Де Лигт целиком провел на скамейке запасных.
Как сообщает Sky Sport Germany, главный тренер "Баварии" Томас Тухель не рассматривает Де Лигта в качестве игрока стартового состава, и это подталкивает Маттейса к отъезду из Мюнхена грядущим летом.
Дополнительно усугубить ситуацию Де Лигта, чей контракт с "Баварией" рассчитан до 2027 года, может желание Тухеля пригласить из "Барселоны" Рональда Араухо.
Возможность приобрести Де Лигта может заинтересовать "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси". Все три перечисленных гранда Премьер-Лиги планируют укрепить центр обороны грядущим летом.
Добавим, Де Лигт выходил в стартовом составе только на восемь из 21 матча "Баварии" в этом сезоне Бундеслиги. А в рамках Лиги Чемпионов 24-летний голландец сыграл лишь один поединок из шести.
11.02.2024 14:00
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