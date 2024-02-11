Де Лигт будет доступен для трансфера летом

Защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт будет доступен для трансфера грядущим летом, что должно заинтересовать ведущие клубы Премьер-Лиги.

Несмотря на неплохую игру в последнее время, матч против лидирующего в Бундеслиге "Байера" накануне Де Лигт целиком провел на скамейке запасных.



Как сообщает Sky Sport Germany, главный тренер "Баварии" Томас Тухель не рассматривает Де Лигта в качестве игрока стартового состава, и это подталкивает Маттейса к отъезду из Мюнхена грядущим летом.



Дополнительно усугубить ситуацию Де Лигта, чей контракт с "Баварией" рассчитан до 2027 года, может желание Тухеля пригласить из "Барселоны" Рональда Араухо.



Возможность приобрести Де Лигта может заинтересовать "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси". Все три перечисленных гранда Премьер-Лиги планируют укрепить центр обороны грядущим летом.



Добавим, Де Лигт выходил в стартовом составе только на восемь из 21 матча "Баварии" в этом сезоне Бундеслиги. А в рамках Лиги Чемпионов 24-летний голландец сыграл лишь один поединок из шести.