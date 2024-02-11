Тодибо примет решение насчет своего будущего летом

Защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо заявил, что примет решение о своем будущем только после окончания сезона.

Тодибо великолепно выступает в этом сезоне, помогая "Ницце" держаться на втором месте во французской Лиге 1, позади ПСЖ.



С прошлого лета Тодибо связывают с переездом в Премьер-Лигу, и эти слухи только усилились после того, как владелец "Ниццы" сэр Джим Рэтклифф договорился о покупке 25% акций "Манчестер Юнайтед".



Также интерес к Тодибо приписывают "Челси", но 24-летний француз пока не определился со своим будущим.



"Я в "Ницце", и мы проводим отличный сезон. Я не помышляю о чем-либо еще. Иначе это было бы сложно для меня и для коллектива".



"Мне очень хорошо в "Ницце". Посмотрим, что случится летом, но пока время не настало. Я не хочу забегать веред. Я не хочу давать ложных надежд. Пока что я здесь в "Ницце".



"Футбол очень переменчив, и никогда не знаешь, что случится. Я подожду де лета, прежде чем приму свое решение".



"Если я решу остаться, я объявлю об этом. Если я решу уйти, я тоже объявлю об этом, поблагодарив каждого. Но пока это время не стало", — цитирует Тодибо Daily Mail.