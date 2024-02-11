Пересмотр дела Магуайра в греческом суде отложен более чем на год

Повторный суд защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра в Греции был отложен более чем на год.

Напомним, Магуайр был приговорен греческим судом к 21 месяцу тюрьмы условно за то, что во время своего отдыха на Миконосе летом 2020 избил полицейского и пытался дать взятку.



Магуайр немедленно подал апелляцию с помощью своих адвокатов, и дело, как предусмотрено греческим законом, было отправлено на пересмотр. Харри не испугался того, что условный срок может быть заменен реальным.



Из-за случившейся затем пандемии коронавируса повторное рассмотрение дела Магуайра было отложено. Ожидалось, что процесс, наконец, начнется на этой неделе.



Однако из-за забастовки работников греческого правосудия 30-летнему игроку сборной Англии снова придется подождать, прежде чем он сможет очистить свое имя.



Как сообщает The Sun, теперь дело будет рассмотрено в суде не раньше марта 2025 — а, возможно, не будет рассмотрено вообще, потому что местные власти не хотят портить репутацию Миконоса как популярного курорта.